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Среди участников сбора на бандерпечи разыграют боксерские перчатки с автографом Кличко

Фото: среди участников сбора на бандерпечи разыграют боксерские перчатки с автографом Виталия Кличко (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал волонтерскую инициативу "Тепло на фронт" и передал боксерские перчатки со своим автографом, которые должны быть разыграны среди тех, кто задонатить на бандерпечи для защитников.

Об этом говорится на сайте волонтерского штаба "Украинская команда".

"Я присоединяюсь к волонтерской инициативе "Украинской команды" по обогреву тысяч военных. Это изготовление бандеропечей для защитников на передовой. Также передаю вот такие боксерские перчатки с автографом, которые будут разыграны среди тех, кто задонатил на печи", - заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что накануне холодов важно обеспечить воинов теплом, и призвал приобщаться к волонтерской инициативе по снабжению бандерпечей на фронт.

"На дворе становится холоднее. Готовимся к отопительному сезону. Но важно также обогреть наших защитников. Друзья! Передайте свое тепло нашим воинам! Нашим будет тепло - врагам ад", - отметил Кличко.

Напомним, в розыгрыше будут участвовать все донаты, сделанные с момента запуска акции "Тепло на фронт".

Победителей будет несколько, их будет определять один из сервисов рандомных чисел. Приобщиться можно за ссылкой.

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Виталий КличкоВооруженные силы Украины