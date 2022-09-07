Среди участников сбора на бандерпечи разыграют боксерские перчатки с автографом Кличко

"Я присоединяюсь к волонтерской инициативе "Украинской команды" по обогреву тысяч военных. Это изготовление бандеропечей для защитников на передовой. Также передаю вот такие боксерские перчатки с автографом, которые будут разыграны среди тех, кто задонатил на печи", - заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что накануне холодов важно обеспечить воинов теплом, и призвал приобщаться к волонтерской инициативе по снабжению бандерпечей на фронт.

"На дворе становится холоднее. Готовимся к отопительному сезону. Но важно также обогреть наших защитников. Друзья! Передайте свое тепло нашим воинам! Нашим будет тепло - врагам ад", - отметил Кличко.

Напомним, в розыгрыше будут участвовать все донаты, сделанные с момента запуска акции "Тепло на фронт".

Победителей будет несколько, их будет определять один из сервисов рандомных чисел. Приобщиться можно за ссылкой.