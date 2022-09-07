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Серед учасників збору на бандерпечі розіграють боксерські рукавиці з автографом Кличка

Фото: серед учасників збору на бандерпечі розіграють боксерські рукавиці з автографом Віталія Кличка (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Мер Києва Віталій Кличко підтримав волонтерську ініціативу "Тепло на фронт" і передав боксерські рукавиці зі своїм автографом, які мають бути розіграні серед тих, хто задонатить на бандерпечі для захисників.

Про це йдеться на сайті волонтерського штабу "Українська команда".

"Я приєднуюсь до волонтерської ініціативи «Української команди» по обігріву тисяч військових. Це виготовлення бандеропечей для захисників на передовій. Також передаю ось такі боксерські рукавиці з автографом, які будуть розіграні серед тих, хто задонатив на печі", - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що напередодні холодів важливо забезпечити воїнів теплом, і закликав долучатися до волонтерської ініціативи з постачання бандерпечей на фронт.

"На дворі стає холодніше. Готуємось до опалювального сезону. Але важливо також обігріти наших захисників. Друзі! Передайте своє тепло нашим воїнам! Нашим буде тепло - ворогам пекло", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, у розіграшу братимуть участь усі донати, зроблені з моменту запуску акції "Тепло на фронт".

Переможців буде декілька, їх визначатиме один із сервісів рандомних чисел. Долучитися можна за посиланням.

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Віталий КличкоЗбройні сили України