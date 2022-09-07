Серед учасників збору на бандерпечі розіграють боксерські рукавиці з автографом Кличка

"Я приєднуюсь до волонтерської ініціативи «Української команди» по обігріву тисяч військових. Це виготовлення бандеропечей для захисників на передовій. Також передаю ось такі боксерські рукавиці з автографом, які будуть розіграні серед тих, хто задонатив на печі", - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що напередодні холодів важливо забезпечити воїнів теплом, і закликав долучатися до волонтерської ініціативи з постачання бандерпечей на фронт.

"На дворі стає холодніше. Готуємось до опалювального сезону. Але важливо також обігріти наших захисників. Друзі! Передайте своє тепло нашим воїнам! Нашим буде тепло - ворогам пекло", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, у розіграшу братимуть участь усі донати, зроблені з моменту запуску акції "Тепло на фронт".

Переможців буде декілька, їх визначатиме один із сервісів рандомних чисел. Долучитися можна за посиланням.