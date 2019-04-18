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Відразу після виборів: комік, що виступав в Криму, їде в Україну

STYLERПерсони    18.04.2019 - 16:23
Відразу після виборів: комік, що виступав в Криму, їде в Україну
Ваня Усович (Коллаж РБК-Україна)

Ваня Усович виступить у Києві, незважаючи на те, що він їздив в анексований Крим

Ваня Усович виступить у Києві, незважаючи на те, що в 2016 році стендап-комік відвідував анексований Росією Крим.

Відразу після виборів: комік, що виступав в Криму, їде в Україну

Ваня Усович (фото: instagram.com/vanya.usovich)

Виступ білоруського гумориста, який на сьогоднішній день живе і працює в Росії, має відбутися у столиці України 22 квітня. Про це свідчить і афіша заходу.

Відразу після виборів: комік, що виступав в Криму, їде в Україну

Опис концерту Вані Усовича на сайті квиткового оператора

Відразу після виборів: комік, що виступав в Криму, їде в Україну

Реклама концерту Вані Усовича

Наголошується, що програма коміка на 75% повторить концерт 13 лютого в Києві. Тоді, до речі, ми вже писали про те, що Усович їде в Україну, незважаючи на порушення ним закону україни.

Нагадаємо, що Ваня Усович виступав 15 вересня 2016 року у анексованому росіянами Криму. Концерт гумориста проходив в сімферопольському барі TorTuga.

Відразу після виборів: комік, що виступав в Криму, їде в Україну

Скріншот (vk.com)

При цьому, тоді виступ Усовича до останнього моменту трималася в таємниці. На афішах він значився як "Сюрприз". Сам гуморист також не афішував свою поїздку на анексований півострів і не публікував фотозвіт з виступу.

Відразу після виборів: комік, що виступав в Криму, їде в Україну

Скріншот (vk.com)

Раніше ми писали про те, що актор телесеріалу "Свати" Федір Добронравов знову порушив українське законодавство. Через два тижні після зняття заборони на в'їзд в Україну росіянин відправився з гастролями в окупований РФ Крим.

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