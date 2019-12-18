Сразу меняется лицо: украинка рассказала о реакции европейцев на русский язык

Русский язык вызывает негативные эмоции у европейцев (коллаж РБК-Украина)

Жители Эстонии злятся, когда к ним обращаются на русском языке

Русский язык в некоторых европейских странах вызывает у людей негативные эмоции и даже злобу. Об этом рассказала украинка Полина Медведева, которая приехала из Сум для учебы в Таллинском техническом университете, а теперь работает в юридическом стартапе в Эстонии.

По словам женщины, к тем, кто говорит на русском языке, эстонцы относятся максимально холодно. И это при том, что немалая часть жителей этой страны понимают "официальный язык СССР".

Полина рассказывает, что в Прибалтике, когда она пытается с кем-то разговаривать по-русски, ее воспринимают как "наглую русскую, которая принципиально не учит эстонский язык и пытается качать права".

"Когда я захожу в поликлинику или государственные учреждения, то говорю на эстонском: "Tere". В ответ я вижу открытое лицо, улыбку и готовность со мной общаться. Но потом я говорю: "Извините, а можно по-русски?" И у человека сразу меняется лицо. Мне кажется, они думают, что я россиянка, которая здесь живет, и принципиально не выучила эстонский язык", - сказала героиня документального фильма "Украинцы в Эстонии. Новые жители".

Ранее мы писали о том, что в Одессе вынесли приговор за советскую символику. Украинцу дали год услово за то, что катался с флагом СССР по родному селу 9 мая.