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Ни с чем не сравнимо: Елена Шоптенко рассказала о COVID-19

Воскресенье 04 октября 2020 18:46
Ни с чем не сравнимо: Елена Шоптенко рассказала о COVID-19
Елена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
Автор: Роман Мирончук

Хореограф и участница шоу "Танцы со звездами" Елена Шоптенко рассказала о болезни

Елена Шоптенко заразилась коронавирусом вместе со своим партнером по танцам Олегом Винником. О болезни участницы "Танцев со звездами" стало известно на прошлой неделе во время пятого выпуска шоу.

Елена отметила, что не хочет рассказывать про сильный кашель и неимоверную слабость, а желает поговорить о том, как она потеряла обоняние и вкус. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Поначалу она подумала, что потеряла вкус и обоняние из-за того, что запшикала в нос сосудосуживающее лекарство. Потом грешила на еду, думала, что она попалась какая-то постная. Далее она решила не есть, поскольку все равно не ощущала никакого вкуса.

Также хореограф подошла с юмором к тому, что с ней произошло. Она подумала о том, что это отличная возможность поголодать и сбросить несколько килограмм.

Ни с чем не сравнимо: Елена Шоптенко рассказала о COVID-19

Елена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Но она решила, что все-таки что-то есть надо, чтобы организм получал какие-то витамины. Поэтому Елена сконцентрировалась на консистенции еды.

"Так вот что я вам по истечению времени могу сказать. Пока приятнее всего по консистенции грейпфруты! Хотя я никогда их не любила", - написала Шоптенко.

Она также призналась своим поклонникам, что ежегодно болеет простудными и вирусными заболеваниями, включая грипп. Она никогда не обладала сильным иммунитетом. В какое-то время она перестала замечать болезни и переносила все на ногах.

"Но сейчас я заболела ковидом и, признаюсь, это ни с чем не сравнимо", - подчеркнула танцовщица.

Напомним, Олег Винник "порвал" паркет "Танцев со звездами" венским вальсом.

Ранее Юлия Санина сделала признание об участии в "Танцах со звездами".

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