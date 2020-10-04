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Ні з чим не порівняти: Олена Шоптенко розповіла про COVID-19

Неділя 04 жовтня 2020 18:46
Ні з чим не порівняти: Олена Шоптенко розповіла про COVID-19
Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
Автор: Роман Мирончук

Хореограф і учасниця шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко розповіла про хворобу

Олена Шоптенко заразилася коронавірусом разом зі своїм партнером по танцях Олегом Вінником. Про хворобу учасниці "Танців з зірками" стало відомо минулого тижня під час п'ятого випуску шоу.

Олена зазначила, що не хоче розповідати про сильний кашель і неймовірну слабкість, а бажає поговорити про те, як вона втратила нюх і смак. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Спочатку вона подумала, що втратила смак і нюх через те, що запшикала в ніс судинозвужувальні ліки. Потім грішила на їжу, думала, що вона попалася якась пісна. Далі вона вирішила не їсти, оскільки все одно не відчувала ніякого смаку.

Також хореограф підійшла з гумором до того, що з нею сталося. Вона подумала про те, що це відмінна можливість поголодувати і скинути кілька кілограмів.

Ні з чим не порівняти: Олена Шоптенко розповіла про COVID-19

Олена Шоптенко (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Але вона вирішила, що все-таки щось їсти треба, щоб організм отримував якісь вітаміни. Тому Олена сконцентрувалася на консистенції їжі.

"Так от що я вам по закінченню часу можу сказати. Поки приємніше всього по консистенції грейпфрути! Хоча я ніколи їх не любила", - написала Шоптенко.

Вона також зізналася своїм шанувальникам, що щорічно хворіє на простудні та вірусні захворювання, включаючи грип. Вона ніколи не мала сильний імунітет. В якийсь час вона перестала помічати хвороби і переносила все на ногах.

"Але зараз я захворіла ковідом і, зізнаюся, це ні з чим не порівняти", - підкреслила танцівниця.

Нагадаємо, Олег Винник "порвав" паркет "Танців з зірками" віденським вальсом.

Раніше Юлія Саніна зробила зізнання про участь у "Танцях з зірками".

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