Сравнение цен на продукты в Украине и Польше: где дешевле

Цена продукты является самой актуальной темой для тех, кто планирует переехать из Украины в Польшу. Потому что продукты являются самым большим ежедневным расходом каждого.
Какие цены на продукты - читайте в нашем материале ниже.
Так, в популярных супермаркетах Польши цены примерно одинаковые. Поэтому предлагаем ознакомиться со средней стоимостью продуктов, без акционных предложений или скидок в Польше и Украине.
Кроме того, не стоит забывать, что средняя заработная плата в Польше выше: 4,5 тыс. злотых - 33 тыс. грн.
Также, если взять среднеевропейские цены, то продукты в Польше одни из самых дешевых. Это страна широких возможностей с доступными для проживания ценами.
Ранее мы сообщали, что осенью в Украине взлетят цены на ключевые продукты.
Также в Украине стоимость яиц может взлететь до 40 гривен за десяток.