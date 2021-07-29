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Порівняння цін на продукти в Україні та Польщі: де дешевше

Автор: Тетяна Самарук

Ціна продукти є найактуальнішою темою для тих, хто планує переїхати з України до Польщі. Тому що продукти є найбільшою щоденною витратою кожного.

Які ціни на продукти - читайте в нашому матеріалі нижче.

Так, у популярних супермаркетах Польщі ціни приблизно однакові. Тому пропонуємо ознайомитись із середньою вартістю продуктів, без акційних пропозицій чи знижок у Польщі та Україні.

Ціна на овочі та фрукти (за кілограм)

  • Томати – 3,49 зл/ 30 грн;
  • Морква – 3,99 зл/ 20 грн;
  • Виноград – 6,99 зл/ 65 грн;
  • Кавуни – 2,99 зл/ 27 грн;
  • Нектарини – 5,99 зл/ 75 грн;
  • Яблука – 1,49 зл/ 24 грн;
  • Дині – 5,99 зл/ 35 грн;
  • Апельсини – 4,99 зл/ 35грн.

М'ясо та риба (за кілограм)

  • Курячі крильця – 6,49 зл/ 70 грн;
  • Фарш свинний – 4,99 зл/ 95 грн;
  • Курячі стегна – 4,99 зл/ 68 грн;
  • Свинні лопатки – 7,99 зл/ 120 грн;
  • Філе індика – 17,99 зл/ 150 грн;
  • Філе свіжого лосося – 4,99 зл/ 480 грн;
  • Форель свіжа – 2,59 зл/ 180 грн.

Інші продукти

  • Молоко – 1,99 зл/ 25 грн за 1 літр;
  • Сметана – 6,39 зл/ 24,50 грн;
  • Яйця – 11,99 зл/ 77 грн за 30 штук;
  • Масло – 3,49 зл/ 50 грн за 200 грамів;
  • Кава у зернах – 34,99 зл/ 110 грн за 1 кілограм;
  • Гречка – 2,99 зл/ 52,99 грн за 400 грамів;
  • Сік апельсиновий – 3,99 зл/ 36 грн за 1 літр.

Окрім того, не варто забувати, що середня заробітна плата в Польщі вища: 4,5 тис. злотих - 33 тис. грн.

Також, якщо взяти середньоєвропейські ціни, то продукти в Польщі одні з найдешевших. Це країна широких можливостей із доступними для проживання цінами.

Раніше ми повідомляли, що восени в Україні злетять ціни на ключові продукти.

Також в Україні вартість яєць може злетіти до 40 гривень за десяток.

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