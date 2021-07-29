Порівняння цін на продукти в Україні та Польщі: де дешевше

Ціна продукти є найактуальнішою темою для тих, хто планує переїхати з України до Польщі. Тому що продукти є найбільшою щоденною витратою кожного.
Які ціни на продукти - читайте в нашому матеріалі нижче.
Так, у популярних супермаркетах Польщі ціни приблизно однакові. Тому пропонуємо ознайомитись із середньою вартістю продуктів, без акційних пропозицій чи знижок у Польщі та Україні.
Окрім того, не варто забувати, що середня заробітна плата в Польщі вища: 4,5 тис. злотих - 33 тис. грн.
Також, якщо взяти середньоєвропейські ціни, то продукти в Польщі одні з найдешевших. Це країна широких можливостей із доступними для проживання цінами.
Раніше ми повідомляли, що восени в Україні злетять ціни на ключові продукти.
Також в Україні вартість яєць може злетіти до 40 гривень за десяток.