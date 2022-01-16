Страшный СССР на старых фотографиях: всплыли запрещенные кадры

По словам блогера, это почти неизвестные фотоснимки фотографа из Сыктывкара (столица Республики Коми) Сергея Зиновьева.

"Запечатленное Сергеем на фото удручает - с его кадров на нас смотрит не "великая страна с ракетами и балетом" (о которой кричала пропаганда), а весьма бедная, отсталая и неразвитая страна с плохо выглядящими людьми", - пишет блогер.

На кадрах можно увидеть тотальную нищету, людей, возраст которых определить очень сложно, "счастливое детство", деревянные бараки, убогие здания общепитов и других сооружений для "культурного отдыха".

Люди тяжело работали каждый день, чтобы выживать. А по вечерам слушали в местном клубе "политинформацию" от пропагандистов, которые уверяли, что они живут в лучшей в мире стране.

Все фото: mirovich.media