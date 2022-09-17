Спят в одежде и не выходят из погребов: как люди в Черниговской области живут из-за оккупантов

После вывода своих войск с территории Черниговской области россияне не прекратили обстрелы приграничья. В населенных пунктах, постоянно подвергающихся обстрелам, люди почти не выходят из погребов.

Интенсивность обстрелов приграничья, говорят военные, время от времени меняется, но угроза сохраняется.

Также обязательной эвакуации для жителей пограничных сел нет, но только из одной Семеновской общины на российско-украинской границе выехали около тысячи человек.

По словам главы Семеновской общины Сергея Деденко, к ним никто не хочет ехать за продукцией и выполнять дорожные работы, ведь люди боятся обстрелов.

"Вот у нас закрылся банк на прошлой неделе с формулировкой, что здесь опасно. Там три рабочих месяца, там три и все это так снежным комом накатывается, в негатив проживания на границе", - говорит глава.

В частности, семья Вячеслава и Оксаны перебралась в Каменскую Слободу (10 км от российской границы) в 2016 году - из оккупированной в 2014 году Алчевска Луганской области. Теперь им пришлось снова бежать.

"Там просидели два года под обстрелами и опять у нас "прилеты", нас как тряхнуло. Что делать там в Алчевске с тем, что нажили? Все бросили. В Каменце нажили и снова все бросили. Я скоро сойду с ума", - говорит. женщина.

Оксана рассказала об обстрелах россиян (скрин)

Также во время последнего интенсивного обстрела Каменской Слободы семья двое суток просидела в погребе. Тогда было более шести десятков прилетов. В их доме повреждены окна, у соседей - уничтожены дома и убито скот.

Последствия обстрелов российских оккупантов (скрин)

Кроме того, их сосед Василий также был вынужден переехать как можно дальше от границы. Мужчина говорит, что по привычке до сих пор спит одетым, чтобы в случае обстрела убегать.

Василий рассказал, что приходится делать, из-за обстрелов оккупантов (скрин)