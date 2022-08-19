Спутник, который "купил Притула". Что мы знаем о радарном спутнике ICEYE

Так что же это за спутник, который "купил Притула"?

Снимки с таких SAR-спутников создаются с помощью радиоволн, которые посылаются со спутника на Землю, отражаются от поверхности и возвращаются к датчикам спутника. Радарные спутники, в отличие от оптических, сами "подсвечивают" объекты радиоволнами, поэтому не зависят от погодных условий. То есть, это позволит делать снимки территории Украины несмотря на облачность, дождь, снег, туман, задымленность или ночное время!

В зависимости от материала поверхности, объекты будут по-разному отражать одну и ту же радиоволну. Благодаря этой разнице определенные объекты на снимках получаются светлее, а другие темнее.

По словам предпринимателя в области космических и ІТ технологий, основателя EOS Data Analytics Макса Полякова, для анализа снимков, полученных с SAR-спутников, критичным условием является наличие специалистов, которые имеют опыт работы именно с этим видом снимков.

Таких специалистов не так много во всем мире, но в Украине они есть, и они продолжают развивать свою экспертизу.

Процесс действительно полностью отличается от анализа изображений, полученных с оптических спутников, и осуществляется фактически "вручную", глазами специалиста. Такой специалист должен наработать специфическое "SAR-зрение", ведь изображение с SAR-спутника - это графическая интерпретация отраженных радиоволн, имеющая другую физику процесса, не такую как при "обычных" оптических изображениях. Вместо этого для обработки большого массива данных с оптических спутников, помимо человеческого ресурса, используются технологии AI и нейронные сети.

Фото со спутника (ICEYE)

Каковы плюсы соглашения между ICEYE и Фондом Сергея Притулы для Украины?

Во-первых, это крайне важный шаг для усиления космических возможностей.

Потому что лишь ограниченное количество стран располагает SAR спутниками, благодаря чему Украина получает конкурентное преимущество в получении данных. Их Украина будет получать в режиме приближенном к реальному времени, благодаря чему время от заказа до получения данных сократится до часов.

Кроме того, спутник уже находится на орбите, то есть не нужно ждать его запуск, а снимки сразу анализируются и используются по назначению.

Ну и в конце концов, Украина будет получать эксклюзивные снимки до тех пор, пока спутник будет продолжать работать.

Одним словом, согласно договору, украинская сторона получила и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников. Когда же истечет оплаченный срок доступа к базе данных, указанный спутник остается в полной собственности Украины - вплоть до истечения срока его функциональности на орбите.

Технические характеристики спутника ICEYE

Периодичность пролетов. Спутник пролетает над нашей территорией дважды в сутки. В остальное время Украина имеет возможность получать снимки с других SAR спутников созвездия ICEYE, которые также каждый день летают над Украиной. Таким образом обеспечивается непрерывность получения данных.

Разрешение от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от площади охвата снимка.

Спутник работает на солнечно-синхронной орбите. За 24 часа спутник делает 15 оборотов вокруг Земли, движется со скоростью 7,5 км в секунду. Спутник находится на высоте 500-600 км над поверхностью Земли.

Характеристики снимков. 1 снимок может охватывать площадь до 225 кв. километров.

Скорость получения данных. Иностранные партнеры действительно обеспечивают Украину спутниковыми снимками, но обычно со значительной задержкой. Благодаря тому, что Украина выкупила спутник, процесс передачи данных от момента снимка до момента получения его непосредственно военными подразделениями сокращается до нескольких часов. В условиях войны скорость получения информации - это существенное преимущество.

Фото со спутника (ICEYE)