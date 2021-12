Я не спускал курок пистолета: Болдуин в слезах сделал заявление о гибели украинки (видео)

63-летний актер заверил, что никогда бы не наставил на человека оружие и не стал бы стрелять.

"Я бы никогда не направил на кого-либо пистолет и не нажал на курок, никогда", - сказал Болдуин.

В этом интервью актер выглядел очень подавленным, и не сдерживал слез.

Алек Болдуин рассказал о трагической гибели оператора Галины Хатчинс на съемках "Ржавчины" (фото: скриншот twitter.com/ABC)

"Кто-то положил в пистолет боевой патрон, пулю, которой даже не должно было быть на территории (съемочной площадки, - Ред.)", - добавил он.

Тогда, 21 октября, в руках у Болдуина был реквизитный револьвер во время генеральной репетиции на съемках вестерна на ранчо Бонанза-Крик около Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США), и произведенный выстрел оборвал жизнь 42-летней оператора Галины Хатчинс, родом из Украины, а режиссер картины Джоэл Соуза получил ранение.

Галина Хатчинс, оператор-постановщик фильма "Ржавчина" (фото: Getty Images)

Рассказывая о произошедшем в тот день, Болдуин заявил, что он и подумать не мог, что в пистолете может быть болевой патрон.

Алек Болдуин на съемках случайно убил из реквизитного пистолета оператора (фото: скриншот twitter.com/ABC)

Говоря о погибшей Хатчинс, актер не мог совладать с эмоциями.

"Я вспоминаю и думаю о том, что я мог сделать? Она была тем, кого любили все, кто работал с (ней), и нравилась всем, кто работал с (ней), и восхищались...

Алек Болдуин дал первое интервью после трагедии на съемках фильма (фото: скриншот twitter.com/ABC)

...Я имею в виду, даже сейчас мне трудно поверить, что (она погибла). Это не кажется мне реальным", - высказывается Болдуин, плача.

