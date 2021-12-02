Я не спускал курок пистолета: Болдуин в слезах сделал заявление о гибели украинки (видео)
Алек Болдуин высказался о роковых событиях на съемках вестерна "Ржавчина", когда оператор Галина Хатчинс погибла в результате выстрела из его реквизитного пистолета, и был ранен режиссер Джоэл Соуза. Актер подчеркивает, что он "понятия не имеет", как боевой патрон попал на съемочную площадку, и что он "не нажал на курок" на оружии.
Об этом голливудская звезда рассказал в своем первом интервью после трагедии для телеканала ABC.
63-летний актер заверил, что никогда бы не наставил на человека оружие и не стал бы стрелять.
"Я бы никогда не направил на кого-либо пистолет и не нажал на курок, никогда", - сказал Болдуин.
В этом интервью актер выглядел очень подавленным, и не сдерживал слез.
Алек Болдуин рассказал о трагической гибели оператора Галины Хатчинс на съемках "Ржавчины" (фото: скриншот twitter.com/ABC)
"Кто-то положил в пистолет боевой патрон, пулю, которой даже не должно было быть на территории (съемочной площадки, - Ред.)", - добавил он.
Тогда, 21 октября, в руках у Болдуина был реквизитный револьвер во время генеральной репетиции на съемках вестерна на ранчо Бонанза-Крик около Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США), и произведенный выстрел оборвал жизнь 42-летней оператора Галины Хатчинс, родом из Украины, а режиссер картины Джоэл Соуза получил ранение.
Галина Хатчинс, оператор-постановщик фильма "Ржавчина" (фото: Getty Images)
Рассказывая о произошедшем в тот день, Болдуин заявил, что он и подумать не мог, что в пистолете может быть болевой патрон.
Алек Болдуин на съемках случайно убил из реквизитного пистолета оператора (фото: скриншот twitter.com/ABC)
Говоря о погибшей Хатчинс, актер не мог совладать с эмоциями.
"Я вспоминаю и думаю о том, что я мог сделать? Она была тем, кого любили все, кто работал с (ней), и нравилась всем, кто работал с (ней), и восхищались...
Алек Болдуин дал первое интервью после трагедии на съемках фильма (фото: скриншот twitter.com/ABC)
...Я имею в виду, даже сейчас мне трудно поверить, что (она погибла). Это не кажется мне реальным", - высказывается Болдуин, плача.
EXCLUSIVE: "The trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger," Alec Baldwin tells @GStephanopoulos in first interview since fatal shooting on set of "Rust."— ABC News (@ABC) December 1, 2021
Watch TOMORROW at 8pm ET on @ABC and stream later on @Hulu. https://t.co/u7L88vylra pic.twitter.com/bJsssJoAJq
Видео: Алек Болдуин рассказал о гибели оператора Галины Хатчинс и заявил, что не спускал курок пистолета
Ранее на этой неделе офис шерифа округа Санта-Фе выпустил новый ордер на обыск, в котором подробно говорится, что следователи, возможно, нашли источник боевого патрона, выпущенного Болдуином на съемочной площадке фильма "Ржавчина".
Алек Болдуин на съемках "Ржавчины" (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)
Ранее сообщалось, что сценаристка фильма подала судебный иск против Алека Болдуина, в котором говорится, что актер по сценарию не должен был стрелять вообще на съемках того эпизода.
Также мы писали о том, что стали известны последние слова Галины Хатчинс после смертельного ранения.