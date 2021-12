Я не спускав курок пістолета: Болдуїн в сльозах зробив заяву про загибель українки (відео)

63-річний актор запевнив, що ніколи б не наставив на людину зброю і не став би стріляти.

"Я б ніколи не направив на кого-небудь пістолет і не натиснув на курок, ніколи", - сказав Болдуїн.

У цьому інтерв'ю актор виглядав дуже пригніченим, і не стримував сліз.

Алек Болдуїн розповів про трагічну загибель оператора Галини Гатчинс на зйомках "Іржі" (фото: скріншот twitter.com/ABC)

"Хтось поклав у пістолет бойовий патрон, кулю, якої навіть не повинно було бути на території (знімального майданчика, - Ред.)", - додав він.

Тоді, 21 жовтня, в руках у Болдуїна був реквізитний револьвер під час генеральної репетиції на зйомках вестерну на ранчо Бонанза-Крік близько Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США), і зроблений постріл обірвав життя 42-річної операторки Галини Гатчинс, родом з України, а режисер картини Джоел Соуза отримав поранення.

Галина Гатчинс, оператор-постановник фільму "Іржа" (фото: Getty Images)

Розповідаючи про подію того дня, Болдуїн заявив, що він і подумати не міг, що в пістолеті може бути больовий патрон.

Алек Болдуїн на зйомках випадково вбив з реквізитного пістолета оператора (фото: скріншот twitter.com/ABC)

Говорячи про загиблу Гатчинс, актор не міг впоратися з емоціями.

"Я згадую і думаю про те, що я міг зробити? Вона була тим, кого любили всі, хто працював з (нею), і подобалася усім, хто працював з (нею), і захоплювалися...

Алек Болдуїн дав перше інтерв'ю після трагедії на зйомках фільму (фото: скріншот twitter.com/ABC)

...Я маю на увазі, навіть зараз мені важко повірити, що (вона загинула). Це не здається мені реальним", - висловлюється Болдуїн, плачучи.

EXCLUSIVE: "The trigger wasn't pulled. I didn't pull the trigger," Alec Baldwin tells @GStephanopoulos in first interview since fatal shooting on set of "Rust."



Watch TOMORROW at 8pm ET on @ABC and stream later on @Hulu. https://t.co/u7L88vylra pic.twitter.com/bJsssJoAJq