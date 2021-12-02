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Я не спускав курок пістолета: Болдуїн в сльозах зробив заяву про загибель українки (відео)

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Четвер 02 грудня 2021 07:50
Я не спускав курок пістолета: Болдуїн в сльозах зробив заяву про загибель українки (відео) Колаж РБК-Україна: Алек Болдуїн висловився про стрілянину на зйомках і загибель оператора Галини Гатчинс
Автор: Володимир Костирін

Алек Болдуїн висловився про фатальні події на зйомках вестерну "Іржа", коли оператор Галина Гатчинс загинула в результаті пострілу з його реквізитного пістолета, і був поранений режисер Джоел Соуза. Актор наголошує, що він "гадки не має", як бойовий патрон потрапив на знімальний майданчик, і що він "не натиснув на курок" на зброї.

Про це голлівудська зірка розповів у своєму першому інтерв'ю після трагедії для телеканалу ABC.

63-річний актор запевнив, що ніколи б не наставив на людину зброю і не став би стріляти.

"Я б ніколи не направив на кого-небудь пістолет і не натиснув на курок, ніколи", - сказав Болдуїн.

У цьому інтерв'ю актор виглядав дуже пригніченим, і не стримував сліз.

Я не спускав курок пістолета: Болдуїн в сльозах зробив заяву про загибель українки (відео)

Алек Болдуїн розповів про трагічну загибель оператора Галини Гатчинс на зйомках "Іржі" (фото: скріншот twitter.com/ABC)

"Хтось поклав у пістолет бойовий патрон, кулю, якої навіть не повинно було бути на території (знімального майданчика, - Ред.)", - додав він.

Тоді, 21 жовтня, в руках у Болдуїна був реквізитний револьвер під час генеральної репетиції на зйомках вестерну на ранчо Бонанза-Крік близько Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США), і зроблений постріл обірвав життя 42-річної операторки Галини Гатчинс, родом з України, а режисер картини Джоел Соуза отримав поранення.

Я не спускав курок пістолета: Болдуїн в сльозах зробив заяву про загибель українки (відео)

Галина Гатчинс, оператор-постановник фільму "Іржа" (фото: Getty Images)

Розповідаючи про подію того дня, Болдуїн заявив, що він і подумати не міг, що в пістолеті може бути больовий патрон.

Я не спускав курок пістолета: Болдуїн в сльозах зробив заяву про загибель українки (відео)

Алек Болдуїн на зйомках випадково вбив з реквізитного пістолета оператора (фото: скріншот twitter.com/ABC)

Говорячи про загиблу Гатчинс, актор не міг впоратися з емоціями.

"Я згадую і думаю про те, що я міг зробити? Вона була тим, кого любили всі, хто працював з (нею), і подобалася усім, хто працював з (нею), і захоплювалися...

Я не спускав курок пістолета: Болдуїн в сльозах зробив заяву про загибель українки (відео)

Алек Болдуїн дав перше інтерв'ю після трагедії на зйомках фільму (фото: скріншот twitter.com/ABC)

...Я маю на увазі, навіть зараз мені важко повірити, що (вона загинула). Це не здається мені реальним", - висловлюється Болдуїн, плачучи.

Відео: Алек Болдуї розповів про загибель оператора Галини Гатчинс і заявив, що не спускав курок пістолета

Раніше на цьому тижні офіс шерифа округу Санта-Фе випустив новий ордер на обшук, в якому детально говориться, що слідчі, можливо, знайшли джерело бойового патрона, випущеного Болдуїном на знімальному майданчику фільму "Іржа".

Я не спускав курок пістолета: Болдуїн в сльозах зробив заяву про загибель українки (відео)

Алек Болдуїн на зйомках "Іржі" (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Раніше повідомлялося, що сценаристка фільму подала судовий позов проти Алека Болдуїна, в якому говориться, що актор за сценарієм не повинен був стріляти взагалі на зйомках того епізоду.

Також ми писали про те, що стали відомі останні слова Галини Гатчинс після смертельного поранення.

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Алек Болдуин
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