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Спрятал под кроватью: под Сумами мужчина пытался продать дом с покойником

STYLERЖизнь    22.11.2019 - 17:14
Спрятал под кроватью: под Сумами мужчина пытался продать дом с покойником
Под Сумами мужчина продавал дом с покойником (Коллаж РБК-Украина)

Труп обнаружили будущие покупатели дома в Сумской области

В Сумской области пенсионер попытался продать свой дом с телом мертвой супруги, которое было спрятано под кроватью. Детали инцидента рассказали в пресс-службе полиции Сумской области.

Владелец дома в одном из сел Краснопольского района, решил продать свой дом и поручил соседям показывать его всем желающим. Во время одного из таких просмотров покупатели почувствовали странный запах.

Выяснилось, что под кроватью лежит труп пожилой женщины. На место происшествия вызвали полицию и следственно-оперативную группу. Они определили, что тело принадлежит женщине, которая умерла насильственной смертью не менее трех месяцев назад. По предварительным данным экспертов, у погибшей – множественные внутренние повреждения.

Спрятал под кроватью: под Сумами мужчина пытался продать дом с покойником

Под Сумами мужчина пытался продать дом с мертвой женой (Фото: Национальная полиция)

Как рассказали соседи, эта пара поселилась в доме еще прошлой зимой и жила до августа. Они злоупотребляли алкоголем, часто ругались и выясняли отношения.

Полиция побеседовала с хозяином дома, и он совершил чистосердечное признание – рассказал, что убил свою жену. По словам мужчины, в тот день они сильно поссорились, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил супругу и лег спать. А утром, когда проснулся, обнаружил, что она уже не подает признаков жизни.

Как спрятать труп он не придумал, поэтому всем сообщил, что она уехала, а труп спрятал в доме и переехал. Потом он решил дом продать.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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