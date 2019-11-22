Заховав під ліжком: під Сумами чоловік намагався продати будинок з небіжчиком

Під Сумами чоловік продавав будинок з небіжчиком (Колаж РБК-Україна)

Труп виявили майбутні покупці будинку в Сумській області

В Сумській області пенсіонер спробував продати свій будинок з тілом мертвої дружини, яке було заховане під ліжком. Деталі інциденту розповіли в прес-службі поліції Сумської області.

Власник будинку в одному з сіл Краснопільського району, вирішив продати свій будинок і доручив сусідам показувати його всім бажаючим. Під час одного з таких переглядів покупці відчули дивний запах.

З'ясувалося, що під ліжком лежить труп літньої жінки. На місце події викликали поліцію та слідчо-оперативну групу. Вони визначили, що тіло належить жінці, яка померла насильницькою смертю не менше трьох місяців тому. За попередніми даними експертів, у загиблої – множинні внутрішні пошкодження.

Під Сумами чоловік намагався продати будинок з мертвою дружиною (Фото: Національна поліція)

Як розповіли сусіди, ця пара оселилася в будинку ще минулої зими і жила до серпня. Вони зловживали алкоголем, часто сварилися і з'ясовували стосунки.

Поліція поспілкувалася з господарем будинку, і він здійснив щиросердне зізнання – розповів, що вбив свою дружину. За словами чоловіка, в той день вони сильно посварилися, він, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, побив дружину і ліг спати. А вранці, коли проснувся, виявив, що вона вже не подає ознак життя.

Як заховати труп він не придумав, тому всім повідомив, що вона поїхала, а труп заховав у хаті і переїхав. Потім він вирішив продати будинок.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст 115 (Умисне вбивство) КК України. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.