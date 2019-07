Спроси чей Крым: Каменских распекли в сети из-за Пирожкова (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Настя Каменских посетила Юрмалу и выступила на музыкальном фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала-2019". Украинская певица 19 июля похвасталась в сети совместным фото с российским артистом Александром Реввой (сценический псевдоним Артур Пирожков) и вызвала довольно неоднозначную реакцию своих поклонников. Так, на Instagram-страничке снимок сопровождает не только комплименты в адрес звезды, но также и масса гневных комментариев.

Отметим, что Ревва родом из украинского Донецка. Шоумен переехал в РФ и сейчас является российским артистом.

Кстати, недавно из-за Реввы-"Пирожкова" в интернете под критику попал глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который в Киеве на День Конституции посетил концерт российского певца. Тогда топ-чиновник назвал его "гражданином Украины и очень патриотичным парнем".

Каменских пела на сцене латвийского курортного города в Рижском заливе 18 июля. Пирожков также выступал в первый день феста. Кроме них, в Юрмале на "именном" концерте Лаймы Вайкуле также зрители концертного зала "Дзинтари" смогли увидеть целое созвездие украинских и зарубежных артистов: Лолиту, Макса Барских, Alekseev, Maruv, Сати Казанову, Бьянку и других.

"Сашенька, мы так редко видимся и так приятно было вчера с тобой встретиться" Очень горжусь твоими успехами! Желаю зацепить всю планету - you know what I mean, Артур Пирожков", - подписала Настя фото с Реввой.

В комментариях подписчики Насти Каменских не разделили ее радость от такой встречи и "разнесли" украинскую артистку за дифирамбы Ревве.

Эх Настя, Настя...

Слов даже не могу подобрать, а так уважал ее...

Фубл*...

Он уже ее зацепил;

Он точно гражданин Украины и патриот, как сказал зеБогдан?

Спроси у Сашеньки чей Крым;

"Только мы с конем, пополю в двоем"...

В Украине присутствует агрессия со стороны России, погибают наши мужчины, а они на одной сцене с российскими пропагандистами. Стыдно;

В смысле Сашенька?

Сашка сепарашка...

Отметим, что Лолита Милявская, которая также 18 июля выступала в Юрмале, недавно в очередной раз оказалась в центре скандала. Не смотря на запрет СБУ въезжать в Украину, певица поехала с концертами в оккупированные Донецк и Луганск, а также повторила российскую пропаганду про обстрелы ВСУ городов в ОРДЛО.

