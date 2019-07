Запитай чий Крим: Каменських облаяли в мережі через Пірожкова (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Каменських і Артур Пірожков (Олександр Ревва) виступили в Юрмалі 18 липня

Настя Каменських відвідала Юрмалу і виступила на музичному фестивалі "Лайма. Рандеву. Юрмала-2019". Українська співачка 19 липня похвалилася в мережі спільним фото з російським артистом Олександром Реввою (сценічний псевдонім Артур Пірожков) і викликала досить неоднозначну реакцію своїх шанувальників. Так, на Instagram-сторінці знімок супроводжує не тільки компліменти на адресу зірки, але також і безліч гнівних коментарів.

Зазначимо, що Ревва родом з українського Донецька. Шоумен переїхав до РФ і зараз є російським артистом.

До речі, нещодавно через Ревви-"Пиріжкова" в інтернеті під критику потрапив голова Офісу президента України Андрій Богдан, який у Києві на День Конституції відвідав концерт російського співака. Тоді топ-чиновник назвав його "громадянином України і дуже патріотичним хлопцем".

Каменських співала на сцені латвійського курортного міста в Ризькій затоці 18 липня. Пірожков також виступав у перший день фесту. Крім них, у Юрмалі на "іменному" концерті Лайми Вайкуле також глядачі концертного залу "Дзінтарі" змогли побачити ціле сузір'я українських і зарубіжних артистів: Лоліту, Макса Барських, Alekseev, Maruv, Саті Казанову, Б'янку та інших.

"Сашенька, ми так рідко бачимося і так приємно було вчора з тобою зустрітися" Дуже пишаюся своїми успіхами! Бажаю зачепити всю планету - you know what I mean, Артур Пиріжків", - підписала фото Настя із Реввою.

Настя Каменських і Олександр Ревва "Артур Пірожков" (Фото: instagram.com/kamenskux)

В коментарях ппідписники Насті Каменських не розділили її радість від такої зустрічі та "рознесли" українську артистку за дифірамби Ревві.

Ех Настя, Настя...

Слів навіть не можу підібрати, а так поважав її...

Фубл*...

Він вже її зачепив;

Він точно громадянин України і патріот, як сказав зеБогдан?

Запитай у Сашеньки чий Крим;

"Только мы с конем, пополю в двоем"...

В Україні присутня агресія з боку Росії, гинуть наші чоловіки, а вони на одній сцені з російськими пропагандистами. Соромно;

У сенсі Сашенька?

Сашка сєпарашка...

Скрін комментарев

Зазначимо, що Лоліта Мілявська, яка також 18 липня виступала в Юрмалі, нещодавно в черговий раз опинилася в центрі скандалу. Не дивлячись на заборону СБУ в'їжджати до України, співачка поїхала з концертами до оккупованих Донецька і Луганська, а також повторила російську пропаганду про обстріл ЗСУ міст в ОРДЛО.

