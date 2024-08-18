Сприяють швидкому набору ваги: 6 продуктів, які містять багато прихованого цукру

Вплив цукру на організм

Дієтолог Кімберлі Гомер розповіла, що цукор міститься майже в кожній обробленій їжі. Це створює цикл тяги.

"Ми звертаємося до цукру, коли святкуємо і коли сумуємо", - зазначила вона.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендують отримувати не більше 10% загальної щоденної калорійності з додавання цукру.

Як виявилось, додані цукри містяться в продуктах, в яких ви не очікуєте.

Експерт назвала 6 прихованих джерел цукру, через які люди швидко набирають вагу.

Продукти з прихованим цукром

Соуси

Такі соуси, як кетчуп та заправка для салатів часто містять багато цукру.

Приблизно дві чайні ложки цукру є в одній порції кетчупу. Це більше половини щоденної рекомендованої кількості.

Проблема часто виникає, коли люди вживають більше, ніж рекомендовано.

Мафіни

Цукор є першим інгредієнтом деяких мафінів. Огляд кексів в магазинах показав, що вони містять більше 42 грамів цукру. Це більше, ніж банка кока-коли.

Підсолоджені напої

Деякі напої також можуть містити прихований цукор і калорії. Зокрема, соки, спортивні напої, підсолоджена кава та коктейлі.

Особливо магазинні кавові містити велику кількість цукру. Наприклад, холодна кава та чай.

Додатковий цукор в ароматизованих напоях може призвести до збільшення ваги, тому що вони не дають відчуття ситості, коли ми їх п’ємо. Вони приємні на смак і їх легко пити, тому калорії легко накопичувати.

Дієтолог рекомендує перевіряти на етикетці варіанти з меншим вмістом цукру або розбавляти ці напої газованою водою, коли ви вирішуєте їх вживати.

Смузі

Краще готувати смузі самостійно вдома, щоб контролювати інгредієнти.

Полуничний смузі середнього розміру може містити приблизно 49 г доданого цукру.

Йогурт

Ароматизований йогурт - ще одна їжа, яка зазвичай містить приховані цукру. Ви отримуєте велику користь від йогурту, але також і додаткові калорії, коли йогурт приправлений джемом чи сиропом.

Звичайний йогурт, наприклад, зі смаком полуниці, містить 18 г цукру.

Гранола і батончики

Гранола має репутацію здорової їжі, але експерти сходяться на думці, що вона зазвичай повна прихованих цукрів, які можуть спричинити набір ваги.

Батончики з граноли часто рекламують як зручну й корисну закуску. Здавалося б, цілюща комбінація вівса, горіхів і сухофруктів в одному смаколику. Однак, вони містять значну кількість доданого цукру, який використовується для посилення смаку та солодкості.