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Способствуют быстрому набору веса: 6 продуктов, содержащих много скрытого сахара

Какие продукты содержат скрытый сахар (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Питание способно влиять не только на вес, но и общее самочувствие и здоровье человека. Даже при похудении не удастся достичь желаемого результата, если потреблять слишком много продуктов с добавленным сахаром.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

Воздействие сахара на организм

Диетолог Кимберли Гомер рассказала, что сахар содержится почти в каждой обработанной пище. Это создает цикл тяги.

"Мы обращаемся к сахару, когда празднуем и когда скучаем", - отметила она.

Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) рекомендуют получать не более 10% общей ежедневной калорийности с добавлением сахара.

Как оказалось, добавленные сахара содержатся в продуктах, в которых вы не ожидаете.

Эксперт назвала 6 скрытых источников сахара, из-за которых люди быстро набирают вес.

Продукты со скрытым сахаром

Соусы

Такие соусы, как кетчуп и заправка для салатов, часто содержат много сахара.

Примерно две чайные ложки сахара есть в одной порции кетчупа. Это больше половины ежедневного рекомендуемого количества.

Проблема часто возникает, когда люди употребляют больше, чем рекомендовано.

Мафины

Сахар является первым ингредиентом некоторых мафинов. Осмотр кексов в магазинах показал, что они содержат более 42 г сахара. Это больше, чем банка кока-колы.

Подслащенные напитки

Некоторые напитки могут содержать скрытый сахар и калории. В частности, соки, спортивные напитки, подслащенный кофе и коктейли.

Особенно магазинные кофе содержать большое количество сахара. К примеру, холодный кофе и чай.

Дополнительный сахар в ароматизированных напитках может привести к увеличению веса, потому что они не дают ощущения сытости, когда мы пьем их. Они приятны по вкусу и их легко пить, поэтому калории легко накапливать.

Диетолог рекомендует проверять на этикетке варианты с меньшим содержанием сахара или разбавлять эти напитки газировкой, когда вы решаете их употреблять.

Смузи

Лучше готовить смузи самостоятельно дома, чтобы контролировать ингредиенты.

Клубничный смузи полоса размера может содержать примерно 49 г добавленного сахара.

Йогурт

Ароматизированный йогурт - еще одна пища, которая обычно содержит скрытые сахара. Вы получаете большую пользу от йогурта, но также и дополнительные калории, когда йогурт приправлен джемом или сиропом.

Обычный йогурт, например со вкусом клубники, содержит 18 г сахара.

Гранола и батончики

Гранола имеет репутацию здоровой пищи, но эксперты сходятся во мнении, что она обычно полна скрытых сахаров, которые могут привести к набору веса.

Батончики из гранолы часто рекламируют как удобную и полезную закуску. Казалось бы, целебное сочетание овса, орехов и сухофруктов в одном батончике. Однако они содержат значительное количество добавленного сахара, который используется для усиления вкуса и сладости.

 

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