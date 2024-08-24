Сприяє травленню та здоров'ю серця. Чай з цих ягід максимально оздоровить організм

Червона горобина цього року дозріває надзвичайно рано. Вона не тільки виглядає красиво, але і лікує.

Які лікувальні властивості вона має, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Що відомо про горобину

Горобина звичайна (Sorbus aucuparia L.) - чагарник або дерево з родини розоцвітих (Rosaceae). Має маленькі кулясті плоди, спочатку помаранчеві, потім червоні, схожі на крихітні яблучка.

За словами відомого фітотерапевта доктора Генрика Ружанського, ягоди горобини багаті на флавоноїди (кверцетин, кемпферол), фітостероли, фенольні сполуки та лігнани. Вони також містять цукрові спирти (сорбіт), сорбозу, метилпентозани, каротиноїди (альфа- і бета-каротин, криптоксантин), цукру (сахароза, глюкоза), дубильні речовини, пектини, а також органічні кислоти: хінну, хлорогенову, ізохлорогенову, неохлорогенову, кави і кориці.

Плоди горобини містять велику дозу вітаміну С і вітаміни групи В, А, К, Р і РР, а також такі мікроелементи, як калій, магній, натрій і мідь. Пам’ятайте, що ягоди горобини непридатні для вживання в сирому вигляді. Ви можете використовувати їх для приготування варення, мармеладу, варення, настоянки, соку, сиропу або чаю.

Для чого потрібен горобиновий чай?

Плоди горобини мають сечогінну дію, завдяки чому очищають організм від шлаків. Також вони очищають кров від відкладень, підтримують роботу серця і знижують ризик атеросклерозу, ущільнюють судини.

Горобиновий чай посилює виведення сечової кислоти, тому корисний при лікуванні та профілактиці подагри, ревматизму та сечокам'яної хвороби. Він також зменшує набряки, оскільки полегшує виведення зайвої води з організму.

Настій також сприяє травленню, прискорює метаболізм, розріджує стілець, полегшує випорожнення і сприяє зниженню ваги. У великих дозах має проносну дію.

Завдяки високому вмісту вітаміну С чай також має протизапальні, антибактеріальні та антиоксидантні властивості, підтримує імунітет організму, бореться з бактеріями та вірусами, тому сприяє лікуванню застуди, грипу, нежиті та кашлю, а також заспокоює запалення. горла.

У більш високих концентраціях ви можете полоскати горло під час інфекції.

Настій або відвар з ягід горобини також можна використовувати для догляду за обличчям, особливо сухою шкірою з змінами кольору і плямами. Освітлює, зволожує та надає еластичність шкірі. Він також підходить для компресів на очі, оскільки зменшує мішки та темні кола під очима.

Горобиновий чай для травлення, від застуди і здорового серця

Горобину для варення і чаю краще збирати після перших заморозків, але вже зараз можна насолоджуватися її оздоровчими властивостями.

Просто заморозьте вимиті і висушені фрукти в морозилці приблизно на 24 години. Тоді вони містять менше вітаміну С, але мають солодший і кращий смак. Потім їх слід висушити в духовці, розігрітій до 50-80 градусів Цельсія.

Плоди горобини, правильно підготовлені для приготування чаїв і відварів, також можна придбати в багатьох аптеках і магазинах здорового харчування.

Інгредієнти:

1 чайна ложка подрібнених і висушених ягід горобини,

250 мл окропу.

Як приготувати горобиновий чай?

Залийте горобину окропом.

Дати настоятися 10-15 хвилин.

Можна додати мед і сік лимона або малини.

Пити такий чай можна 1-2 рази на день.