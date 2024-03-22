Справжня міграційна криза. Вчені назвали можливу причину втечі перших людей з Африки

Подробиці дослідження

Однак щось мало спровокувати це переміщення. Одна з найпоширеніших теорій про розширення присутності предків сучасної людини передбачає існування так званих "зелених коридорів", за якими гомініди йшли за поширенням продовольчих ресурсів.

У новому дослідженні автори запропонували інший механізм, що ґрунтується на негативних впливах навколишнього середовища. Вони пов'язали їх із виверженням супервулкана Тоба, яке відбулося 74 тисячі років тому і вплинуло на більшість регіонів планети.

У відкладах відповідного історичного періоду на північному заході Ефіопії вчені виявили найдрібніші частинки тефри - вулканічного матеріалу, який був викинутий в атмосферу та осів на поверхню Землі. Ці частки пов'язані із супервиверженням Тоба.

Аналіз різних прилеглих верств показав, як наші предки жили до цієї події, під час і після. Тут були виявлені кам'яні знаряддя, кістки тварин, яких люди вживали в їжу, залишки вогнищ, де готували їжу, тощо. Людські кістки та зуби вказували на їхній раціон.

Місце, звідки почалася міграція людей 100 000 років тому (фото: ScienceAlert)

Чому відбулася масова міграція

До супервиверження люди активно полювали і вживали в їжу ссавців. Однак потім погода стала більш посушливою, що призвело до проблем зі здобиччю тварин. Батьки стали більше покладатися на рибу.

Скорочення площ водойм та їх обмілення зробили пошук цього харчування зручнішим. Водночас нестача ресурсів мала витіснити частину людей уздовж річок та узбережжя для освоєння інших територій.

Маршрути переселення, запропоновані авторами цієї гіпотези, аналогічні "зеленим коридорам" і називаються "блакитними магістралями". Предки переміщалися від одного джерела води та їжі до іншого.

Дослідники не виявили повного зникнення людей з території, що вивчається. Це свідчить про високий рівень пристосовуваності наших предків. Частина їх слідувала по " блакитним магістралям ", але інші залишилися у тих вже значно посушливих місцях, змінюючи свій спосіб життя і способи видобутку їжі.