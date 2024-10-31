Справжня красуня: який сьогодні вигляд має Люсі з "Хронік Нарнії" (фото)

Джорджі Генлі стала справжньою зіркою вже в 10 років, коли виконала роль Люсі, наймолодшої з родини Певенсі, у кіноверсії фантастичної книги Клайва Льюїса "Лев, чаклунка і шафа".

"Хроніки Нарнії" мали приголомшливий успіх, і для юної Джорджі цей проєкт став чудовим початком кар'єри.

За цю роль вона отримала дві премії - Phoenix Film Critics Society і Young Artist. Пізніше акторка знову з'явилася у продовженнях "Хронік" у 2008 та 2010 роках, підтвердивши свій успіх.

Джорджія Генлі (фото: Кіноріум)

Незважаючи на популярність, дівчинка вирішила не поринати цілком у світ кіно, знявшись лише у кількох проєктах, оскільки вирішила присвятити більше часу навчанню. Вона обрала Клер-коледж Кембриджського університету, де вивчала англійську мову та літературу.

Де зараз Джорджі Генлі

Джорджі вже не та маленька дівчинка, яку ми бачили в першій частині. Зараз їй 29 років і вона перетворилася на справжню красуню. Знаменитість зберегла свою милу, дитячу наївність, але тепер має більш жіночний вигляд.

Акторська кар'єра Джорджі триває: вона з'являється в британському серіалі "Іспанська принцеса", де виконує роль відомої Маргарити Тюдор. Щодо її особистого життя поки що немає жодної інформації.

Джорджія Генлі (фото: instagram.com/georgiehenley)