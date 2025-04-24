Справжній весняний суп, який наповнить вас енергією: готуємо з молодої кропиви

Молода кропива - це дуже корисна зелень, багате джерело вітамінів С, Д та заліза. Наприклад, вітаміну С у молодій кропиві - у 4 рази більше, ніж у лимоні. Тому варто спробувати приготувати цей весняний суп і ви точно будете його готувати частіше.
Як готувати суп з молодої кропиви, щоб він був корисним для організму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gospoda.
Кропиву добре промийте під проточною водою, а потім обшпарюємо окропом. Нагріваємо сковорідку і в олії обсмажуємо подрібнений молодий часник. Додаємо подрібнену кольрабі (або броколі) і ще трошки обсмажуємо.
Овочі перекладаємо у каструлю, заливаємо окропом і додаємо сіль. Наступний крок - у киплячий суп додаємо ошпарену кропиву, нарізані пагони молодого часнику і горошок.
Варимо суп до того, поки кольрабі не стане напівм'якою. Виключаємо вогонь і перебиваємо суп блендером до стану пюре. Якщо вам хочеться, аби суп був ще ситнішим - додайте трохи вершків або плавлений сир.
Подавати суп можна з сухариками.
А ось ще один рецепт супу з кропиви: