Справжній весняний суп, який наповнить вас енергією: готуємо з молодої кропиви

Що вам знадобиться:

Молоді пагони кропиви - 3 склянки

Часник - 3 зубчики

Кольрабі - 1 шт. або 100 г броколі

Молоді пагони часнику - пучок

Зелений горошок - 100 г

Оливкова олія - 1-2 ст. ложки

Сіль, перець молотий чорний, улюблені спеції - до вашого смаку

Як готувати суп з молодої кропиви

Кропиву добре промийте під проточною водою, а потім обшпарюємо окропом. Нагріваємо сковорідку і в олії обсмажуємо подрібнений молодий часник. Додаємо подрібнену кольрабі (або броколі) і ще трошки обсмажуємо.

Овочі перекладаємо у каструлю, заливаємо окропом і додаємо сіль. Наступний крок - у киплячий суп додаємо ошпарену кропиву, нарізані пагони молодого часнику і горошок.

Варимо суп до того, поки кольрабі не стане напівм'якою. Виключаємо вогонь і перебиваємо суп блендером до стану пюре. Якщо вам хочеться, аби суп був ще ситнішим - додайте трохи вершків або плавлений сир.

Подавати суп можна з сухариками.

А ось ще один рецепт супу з кропиви: