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Справжній весняний суп, який наповнить вас енергією: готуємо з молодої кропиви

Як приготувати смачний суп-пюре з молодої кропиви (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Молода кропива - це дуже корисна зелень, багате джерело вітамінів С, Д та заліза. Наприклад, вітаміну С у молодій кропиві - у 4 рази більше, ніж у лимоні. Тому варто спробувати приготувати цей весняний суп і ви точно будете його готувати частіше.

Як готувати суп з молодої кропиви, щоб він був корисним для організму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Gospoda.

Що вам знадобиться:

  • Молоді пагони кропиви - 3 склянки
  • Часник - 3 зубчики
  • Кольрабі - 1 шт. або 100 г броколі
  • Молоді пагони часнику - пучок
  • Зелений горошок - 100 г
  • Оливкова олія - 1-2 ст. ложки
  • Сіль, перець молотий чорний, улюблені спеції - до вашого смаку

Як готувати суп з молодої кропиви

Кропиву добре промийте під проточною водою, а потім обшпарюємо окропом. Нагріваємо сковорідку і в олії обсмажуємо подрібнений молодий часник. Додаємо подрібнену кольрабі (або броколі) і ще трошки обсмажуємо.

Овочі перекладаємо у каструлю, заливаємо окропом і додаємо сіль. Наступний крок - у киплячий суп додаємо ошпарену кропиву, нарізані пагони молодого часнику і горошок.

Варимо суп до того, поки кольрабі не стане напівм'якою. Виключаємо вогонь і перебиваємо суп блендером до стану пюре. Якщо вам хочеться, аби суп був ще ситнішим - додайте трохи вершків або плавлений сир.

Подавати суп можна з сухариками.

А ось ще один рецепт супу з кропиви:

 

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