"Справжній динозавр?": поліція "заарештувала" 180-кілограмового алігатора, який влаштував шоу

Унікальний випадок стався у Північній Кароліні, де величезний алігатор вирішив прийняти сонячні ванни просто посеред жвавої дороги, повністю заблокувавши рух транспорту. Цей незвичайний інцидент привернув увагу не лише збентежених водіїв, а й місцевої поліції, яка підійшла до ситуації з неабияким почуттям гумору.

Звідки на дорозі взявся 180-кілограмовий алігатор та що з ним зробила поліція, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на What's the jam.

Поліція "затримала" порушника

У штаті Північна Кароліна сталася незвичайна подія: місцева поліція "затримала" величезного триметрового алігатора, який вирішив позасмагати прямо на дорозі, заблокувавши рух транспорту.

Інцидент трапився в окрузі Онслоу, Північна Кароліна. 180-кілограмовий алігатор, якого з гумором прозвали Пепе, незворушно розташувався посеред проїзної частини, насолоджуючись сонячним теплом та, за словами очевидців, навіть "позуючи" перед камерами здивованих водіїв.

Велетенська рептилія, не звертаючи уваги на автомобілі, що вимушено зупинялися перед подвійними жовтими лініями, неспішно переповзала дорогу. Такий зухвалий відпочинок призвів до справжнього транспортного колапсу.

На місце події оперативно прибули співробітники офісу шерифа округу Онслоу та представники Комісії з питань дикої природи Північної Кароліни.

Зберігаючи обережність, кільком офіцерам знадобилося докласти зусиль, аби відтягнути доісторичного вигляду істоту з розпеченого асфальту. Кажуть, що "динозавр" сильно опирався.

Величезний алігатор заблокував дорожній рух (фото: поліція Онслоу)

"Динозавр без документів"

У гумористичному дописі на сторінці офісу шерифа у Facebook з'явилося повідомлення про "затримання" Пепе.

Алігатору інкримінували "підозру у тому, що він є динозавром без належних документів", "публічне байдикування з метою прийняття сонячних ванн" та "перешкоджання дорожньому руху".

"Свідки кажуть, що він просто відпочивав та фотографував, явно ігноруючи знак "заборонено байдикувати та відпочивати на дорогах", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

На щастя, під час цієї неординарної зустрічі ніхто не постраждав, окрім, можливо, самолюбства алігатора, який "відмовився бути закутим у кайданки".

Поліції довелося докласти зусиль, щоб прибрати Пепе з дороги (фото: Поліція Онслоу)

Що поліція зробила з алігатором

Пепе був успішно переміщений у безпечне та більш комфортне для нього середовище, якомога далі від жвавого автомобільного руху.

"Нам сказали, що алігатора безпечно перемістили - і ні, він не зміг покататися на дробовику", - пожартували в офісі шерифа, додавши, що інцидент завершився щасливо як для людей, так і для лускатого "порушника".