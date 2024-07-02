Справжні Термінатори. Вчені створили шкіру для роботів та навчили їх усміхатися

Біоінженери створили з клітин шкіри та міжклітинного матриксу для роботів шкіру обличчя, подібну до людської. Також вчені розробили метод прикріплення цієї шкіри до обличчя роботів за допомогою молекул-"якорів", щоб вони були здатні виражати емоції, зокрема усміхатися.

Що відомо про новий прорив біоінженерів у розробці роботів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Cell.

Учені Токійського університету в Японії створили штучну шкіру в лабораторії з використанням живих клітин. Вона не тільки м’яка, як справжня, але й здатна відновлюватися, якщо її порізати.

Цей науковий прорив не лише відкриває шлях до створення реалістичних роботів-гуманоїдів, а також може бути корисним для дослідження старіння шкіри, косметики та хірургічних процедур, зокрема пластичної хірургії.

Також вчені знайшли спосіб прикріпити живу шкіру до обличчя роботів. Спочатку команда спробувала використовувати мінігачки, як якорі, але ті пошкоджували шкіру під час руху.

Тоді вони розглянули інший варіант. У людини шкіра прив'язана за допомогою зв'язок - крихітних мотузочок з гнучкого колагену та еластану. Щоб відтворити щось подібне, дослідники просвердлили в роботі безліч маленьких отворів і нанесли гель, що містить колаген, а потім шар штучної шкіри зверху. Гель закрив отвори й прив'язав шкіру до робота.

Вчені створили шкіру для роботів (фото: cell.com)

Щоб підтвердити, що штучна шкіра підходить для обличчя роботів, науковці нанесли її на 3D-форму обличчя. Шкіра виявилася стійкою до розтягування і міцно трималася на штучному обличчі після тижня культивування клітин.

А на 2D-формі обличчя науковцям навіть вдалося змусити робота посміхатися, задіявши аналоги мімічних м'язів. Хоча технологія ще не ідеальна, її використання може також допомогти зрозуміти, як на людській шкірі формуються мімічні зморшки та як їм протидіяти.

"Імітуючи шкірно-зв’язкову структуру людини й використовуючи спеціально зроблені V-подібні перфорації у твердих матеріалах, ми знайшли спосіб зв’язати шкіру зі складними структурами. Природна гнучкість шкіри й міцний метод склеювання означають, що шкіра може рухатися разом з механічними компонентами робота, не розриваючись і не відшаровуючись", - сказав провідний дослідник, професор Шодзі Такеучі.

Однак, за словами вчених, знадобляться ще багато років тестування, щоб технологія стала повсякденною реальністю.

"Інша важлива проблема полягає в створенні людських виразів шляхом інтеграції складних приводів або м'язів всередині робота", - додав професор.