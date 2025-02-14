Справжні лав-сторі: зірки ТБ розчулили словами про коханих жінок

До Дня закоханих відомі актори та телезірки розповіли свої лав-сторі і показали своїх коханих. Стосунки рідко бувають безхмарними, але ці історії доводять, що справжня любов не боїться перешкод.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) зірки каналу ICTV2 поділилися щемливими історіями та теплими словами про своїх коханих.
Вони не дуже охоче розповідають про свої стосунки, бо живуть за принципом "щастя любить тишу". Виховують двох дітей, багато знімаються в українських (і не тільки) проектах, а поява найзакритішої пари на будь-якій кіноподії одразу привертає увагу аудиторії.
Виявляється, вони були знайомі зі студентських часів, подобалися одне одному, але поштовхом до серйозних стосунків стали зйомки у спільному проекті - детективному бойовику телеканалу ICTV "Володимирська, 15".
Сергій Стрельников і Вікторія Литвиненко (фото надане прес-службою)
Вікторія, коли побачила Сергія, одразу подумала, що він стане її чоловіком - мабуть, спрацювала жіноча інтуїція. А Сергій миттєво зрозумів, що Віка - людина його кола. Але це не означає, що в них все склалося просто й легко.
Вікторія, і Сергій - люди бурхливого темпераменту, пристрасні. До того ж і в неї, і в нього вже був попередній досвід не дуже вдалих шлюбних стосунків.
"З такими характерами, як у нас, ще треба навчитися жити разом", - серйозно жартує Сергій.
Пара зізнається, що вони могли розійтися після року стосунків. Але щось їх втримало від цього рокового кроку - мабуть, кохання.
Мабуть, вони дуже хотіли бути разом, бо й "притерлися", і навчилися не поспішати з висновками, миритися і довіряти одне одному. Стрельников зізнається, що має запальний норов, легко спалахує, а його дружина каже, що їй також потрібен час, щоб приборкати свої емоції.
Вони разом вже близько 8 років. Своє весілля називають "свідомим", бо обрали одне одного вже у дорослому віці та вирішили бути відповідальними. Пара виховує двох дітей: старшу доньку Варвару і спільного сина Сільвестра, якому нещодавно виповнилося 6 років.
Додамо, що будь-яка поява акторки Литвиненко і актора Стрельникова - це подія для прихильників. Зірку "Довбуша" і "Безславних кріпаків" вже з 10 березня можна буде побачити у детективі «Розтин покаже 4» на ICTV2.
Ця історія кохання почалася зі спільної праці, точніше - коли ця робота закінчилась. Телеведучі Ірина Фролова і Григорій Герман працювали у ранковому шоу, і вважали себе добрими приятелями. І лише коли програма раптово закрилася, Григорій усвідомив, що втрачає дуже близьку людину - Іру.
"Після останнього ефіру, коли я відвіз речі Іри до її дому, відчув журбу і відчай. Зупинився і чітко зрозумів: хочу, щоб Іра була поруч зі мною усе життя. Моє бажання досі не змінилося", - розповідає Герман.
Але симпатичну колегу Іру довелося завойовувати: Герман залицявся, балував кохану, вони зустрічалися і дуже багато розмовляли, щоб краще розуміти одне одного.
А потім Іра сказала фразу, яку Григорій запам’ятав на все життя і часто цитує. "Герман, я тобі вірю, і навіть не думай мене обдурити!" - сказала вона, і з того моменту вони вже не розлучалися.
У 2011 Ірина і Григорій одружилися, а зараз виховують двох синів: 10-річного Даню і 7-річного Луку. На їхню долю також випадали різні негаразди, які пара разом долала. Наприклад, у 2015, коли у них вже був маленький Даня, Герман раптово втратив роботу. Фрилансив, писав рецензії на фільми, а потім знайшов роботу на телебаченні.
Зараз Герман веде програму "Ранок у великому місті" на ICTV2, антипропагандистські програми на YouTube, а Іра працює як психолог арттерапевт.
Зірка серіалу "Розтин покаже" Артемій Єгоров - справжній романтик, він не втомлюється зізнаватися своїй коханій у почуттях, носить її на руках і робить заради неї прекрасні вчинки.
"Альона - моє натхнення і бажання, моя муза і мрія!", - каже актор.
Вони познайомились у 2009 році на Одеській кіностудії, де вивчали акторську майстерність. І хоча спочатку вони одне одного сильно дратували, за деякий час ворожість перетворилася на справжнє кохання.
Саме Альона стала тією жінкою, що вірила в талант і вдачу Артемія, надихала його спробувати ще і ще, поки він дійсно не став кінозіркою.
"Все, що в мене є в голові та кишені - все завдяки Альоні. Жінка робить свого чоловіка - тепер я знаю напевно", - зізнався Артемій.
Єгоров та його кохана (фото надане прес-службою)
Альона також акторка, і іноді їм випадає можливість знятися разом, що для Артемія - щастя і чудова можливість працювати з коханою на майданчику. До речі, персонаж Олег Гончар з детективу "Розтин покаже" - такий самий однолюб, як і Єгоров.
Ця акторська пара багато років разом, а зараз вони - взірець мужності, хоробрості та любові. З початком повномасштабного вторгнення актор театру і кіно Володимир Ращук добровольцем пішов на фронт. Захищав Київщину, потім воював на найгарячіших напрямках - Луганському і Донецькому, згодом став командиром 7-ї роти батальйону "Свобода".
Володимир Ращук та Вікторія Білан-Ращук (фото надане прес-службою)
Вона пише йому ніжні листи в соцмережах - про його вчинки та своє кохання, чекає на перемогу і повернення коханого. Саме Вікторія розповіла про поранення і контузії чоловіка, які він не мав змоги вчасно вилікувати, бо не міг кинути побратимів. Пригадала, як декілька днів від чоловіка не було вістей, коли він потрапив в оточення. - і це стало для Вікторії найстрашнішим випробуванням. Нещодавно вона, як і чоловік, підписала контракт з батальйоном "Свобода": допомагає і підтримує родини військових у столиці.
На початку лютого Вікторія виступила режисеркою вистави "Дружини", в якій йдеться про долі жінок, що чекають на своїх чоловіків. До речі, у спектаклі також залучений і її чоловік. Також Вікторію Білан-Ращук можна буде побачити у прем’єрному сезоні "Розтин покаже 4".
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