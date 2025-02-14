Справжні лав-сторі: зірки ТБ розчулили словами про коханих жінок

Сергій Стрельников і Вікторія Литвиненко: бурхливий роман і свідомий шлюб

Вони не дуже охоче розповідають про свої стосунки, бо живуть за принципом "щастя любить тишу". Виховують двох дітей, багато знімаються в українських (і не тільки) проектах, а поява найзакритішої пари на будь-якій кіноподії одразу привертає увагу аудиторії.

Виявляється, вони були знайомі зі студентських часів, подобалися одне одному, але поштовхом до серйозних стосунків стали зйомки у спільному проекті - детективному бойовику телеканалу ICTV "Володимирська, 15".



Сергій Стрельников і Вікторія Литвиненко (фото надане прес-службою)

Вікторія, коли побачила Сергія, одразу подумала, що він стане її чоловіком - мабуть, спрацювала жіноча інтуїція. А Сергій миттєво зрозумів, що Віка - людина його кола. Але це не означає, що в них все склалося просто й легко.

Вікторія, і Сергій - люди бурхливого темпераменту, пристрасні. До того ж і в неї, і в нього вже був попередній досвід не дуже вдалих шлюбних стосунків.

"З такими характерами, як у нас, ще треба навчитися жити разом", - серйозно жартує Сергій.

Пара зізнається, що вони могли розійтися після року стосунків. Але щось їх втримало від цього рокового кроку - мабуть, кохання.

Мабуть, вони дуже хотіли бути разом, бо й "притерлися", і навчилися не поспішати з висновками, миритися і довіряти одне одному. Стрельников зізнається, що має запальний норов, легко спалахує, а його дружина каже, що їй також потрібен час, щоб приборкати свої емоції.

Вони разом вже близько 8 років. Своє весілля називають "свідомим", бо обрали одне одного вже у дорослому віці та вирішили бути відповідальними. Пара виховує двох дітей: старшу доньку Варвару і спільного сина Сільвестра, якому нещодавно виповнилося 6 років.

Син Стрельникова та Литвиненко (фото надане прес-службою)

Додамо, що будь-яка поява акторки Литвиненко і актора Стрельникова - це подія для прихильників. Зірку "Довбуша" і "Безславних кріпаків" вже з 10 березня можна буде побачити у детективі «Розтин покаже 4» на ICTV2.

Телеведучий Григорій Герман і його дружина Ірина: 15 років разом

Ця історія кохання почалася зі спільної праці, точніше - коли ця робота закінчилась. Телеведучі Ірина Фролова і Григорій Герман працювали у ранковому шоу, і вважали себе добрими приятелями. І лише коли програма раптово закрилася, Григорій усвідомив, що втрачає дуже близьку людину - Іру.

"Після останнього ефіру, коли я відвіз речі Іри до її дому, відчув журбу і відчай. Зупинився і чітко зрозумів: хочу, щоб Іра була поруч зі мною усе життя. Моє бажання досі не змінилося", - розповідає Герман.

Григорій Герман та його кохана Ірина (фото надане прес-службою)

Але симпатичну колегу Іру довелося завойовувати: Герман залицявся, балував кохану, вони зустрічалися і дуже багато розмовляли, щоб краще розуміти одне одного.

А потім Іра сказала фразу, яку Григорій запам’ятав на все життя і часто цитує. "Герман, я тобі вірю, і навіть не думай мене обдурити!" - сказала вона, і з того моменту вони вже не розлучалися.

Герман та його дружина (фото надане прес-службою)

У 2011 Ірина і Григорій одружилися, а зараз виховують двох синів: 10-річного Даню і 7-річного Луку. На їхню долю також випадали різні негаразди, які пара разом долала. Наприклад, у 2015, коли у них вже був маленький Даня, Герман раптово втратив роботу. Фрилансив, писав рецензії на фільми, а потім знайшов роботу на телебаченні.

Зараз Герман веде програму "Ранок у великому місті" на ICTV2, антипропагандистські програми на YouTube, а Іра працює як психолог арттерапевт.

Артемій Єгоров і Альона Тимкова

Зірка серіалу "Розтин покаже" Артемій Єгоров - справжній романтик, він не втомлюється зізнаватися своїй коханій у почуттях, носить її на руках і робить заради неї прекрасні вчинки.

"Альона - моє натхнення і бажання, моя муза і мрія!", - каже актор.

Єгоров та Тимкова (фото надане прес-службою)

Вони познайомились у 2009 році на Одеській кіностудії, де вивчали акторську майстерність. І хоча спочатку вони одне одного сильно дратували, за деякий час ворожість перетворилася на справжнє кохання.

Саме Альона стала тією жінкою, що вірила в талант і вдачу Артемія, надихала його спробувати ще і ще, поки він дійсно не став кінозіркою.

"Все, що в мене є в голові та кишені - все завдяки Альоні. Жінка робить свого чоловіка - тепер я знаю напевно", - зізнався Артемій.



Єгоров та його кохана (фото надане прес-службою)

Альона також акторка, і іноді їм випадає можливість знятися разом, що для Артемія - щастя і чудова можливість працювати з коханою на майданчику. До речі, персонаж Олег Гончар з детективу "Розтин покаже" - такий самий однолюб, як і Єгоров.

Вікторія Білан-Ращук і Володимир Ращук: любов на тлі війни

Ця акторська пара багато років разом, а зараз вони - взірець мужності, хоробрості та любові. З початком повномасштабного вторгнення актор театру і кіно Володимир Ращук добровольцем пішов на фронт. Захищав Київщину, потім воював на найгарячіших напрямках - Луганському і Донецькому, згодом став командиром 7-ї роти батальйону "Свобода".

Володимир Ращук та Вікторія Білан-Ращук (фото надане прес-службою)

Вона пише йому ніжні листи в соцмережах - про його вчинки та своє кохання, чекає на перемогу і повернення коханого. Саме Вікторія розповіла про поранення і контузії чоловіка, які він не мав змоги вчасно вилікувати, бо не міг кинути побратимів. Пригадала, як декілька днів від чоловіка не було вістей, коли він потрапив в оточення. - і це стало для Вікторії найстрашнішим випробуванням. Нещодавно вона, як і чоловік, підписала контракт з батальйоном "Свобода": допомагає і підтримує родини військових у столиці.

Ращук та його обраниця (фото надане прес-службою)

На початку лютого Вікторія виступила режисеркою вистави "Дружини", в якій йдеться про долі жінок, що чекають на своїх чоловіків. До речі, у спектаклі також залучений і її чоловік. Також Вікторію Білан-Ращук можна буде побачити у прем’єрному сезоні "Розтин покаже 4".