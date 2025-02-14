Настоящие лав-стори: звезды ТВ растрогали словами о любимых женщинах

Сергей Стрельников и Виктория Литвиненко: бурный роман и сознательный брак

Они не очень охотно рассказывают о своих отношениях, потому что живут по принципу "счастье любит тишину". Воспитывают двоих детей, много снимаются в украинских (и не только) проектах, а появление самой закрытой пары на любом кинособытии сразу привлекает внимание аудитории.

Оказывается, они были знакомы со студенческих времен, нравились друг другу, но толчком к серьезным отношениям стали съемки в совместном проекте - детективном боевике телеканала ICTV "Володимирська, 15".



Сергей Стрельников и Виктория Литвиненко (фото предоставлено пресс-службой)

Виктория, когда увидела Сергея, сразу подумала, что он станет ее мужем - видимо, сработала женская интуиция. А Сергей мгновенно понял, что Вика - человек его круга. Но это не значит, что у них все сложилось просто и легко.

Виктория, и Сергей - люди бурного темперамента, страстные. К тому же и у нее, и у него уже был предыдущий опыт не очень удачных брачных отношений.

"С такими характерами, как у нас, еще надо научиться жить вместе", - серьезно шутит Сергей.

Пара признается, что они могли разойтись после года отношений. Но что-то их удержало от этого рокового шага - видимо, любовь.

Видимо, они очень хотели быть вместе, потому что и "притерлись", и научились не спешить с выводами, мириться и доверять друг другу. Стрельников признается, что у него вспыльчивый нрав, легко заводится, а его жена говорит, что ей также нужно время, чтобы обуздать свои эмоции.

Они вместе уже около 8 лет. Свою свадьбу называют "сознательной", потому что выбрали друг друга уже во взрослом возрасте и решили быть ответственными. Пара воспитывает двоих детей: старшую дочь Варвару и общего сына Сильвестра, которому недавно исполнилось 6 лет.

Сын Стрельникова и Литвиненко (фото предоставлено пресс-службой)

Добавим, что любое появление актрисы Литвиненко и актера Стрельникова - это событие для поклонников. Звезду "Довбуша" и "Безславних кріпаків" уже с 10 марта можно будет увидеть в детективе "Розтин покаже 4" на ICTV2.

Телеведущий Григорий Герман и его жена Ирина: 15 лет вместе

Эта история любви началась с совместной работы, точнее - когда эта работа закончилась. Телеведущие Ирина Фролова и Григорий Герман работали в утреннем шоу, и считали себя хорошими приятелями. И только когда программа внезапно закрылась, Григорий осознал, что теряет очень близкого человека - Иру.

"После последнего эфира, когда я отвез вещи Иры к ее дому, почувствовал печаль и отчаяние. Остановился и четко понял: хочу, чтобы Ира была рядом со мной всю жизнь. Мое желание до сих пор не изменилось", - рассказывает Герман.

Григорий Герман и его возлюбленная Ирина (фото предоставлено пресс-службой)

Но симпатичную коллегу Иру пришлось завоевывать: Герман ухаживал, баловал возлюбленную, они встречались и очень много разговаривали, чтобы лучше понимать друг друга.

А потом Ира сказала фразу, которую Григорий запомнил на всю жизнь и часто цитирует. "Герман, я тебе верю, и даже не думай меня обмануть!" - сказала она, и с того момента они уже не расставались.

Герман и его жена (фото предоставлено пресс-службой)

В 2011 Ирина и Григорий поженились, а сейчас воспитывают двух сыновей: 10-летнего Даню и 7-летнего Луку. На их долю также выпадали различные невзгоды, которые пара вместе преодолевала. Например, в 2015, когда у них уже был маленький Даня, Герман внезапно потерял работу. Фрилансил, писал рецензии на фильмы, а потом нашел работу на телевидении.

Сейчас Герман ведет программу "Ранок у великому місті" на ICTV2, антипропагандистские программы на YouTube, а Ира работает как психолог арт-терапевт.

Артемий Егоров и Алена Тимкова

Звезда сериала "Розтин покаже" Артемий Егоров - настоящий романтик, он не устает признаваться своей возлюбленной в чувствах, носит ее на руках и совершает ради нее прекрасные поступки.

"Алена - мое вдохновение и желание, моя муза и мечта!", - говорит актер.

Егоров и Тимкова (фото предоставлено пресс-службой)

Они познакомились в 2009 году на Одесской киностудии, где изучали актерское мастерство. И хотя сначала они друг друга сильно раздражали, через некоторое время враждебность превратилась в настоящую любовь.

Именно Алена стала той женщиной, которая верила в талант и характер Артемия, вдохновляла его попробовать еще и еще, пока он действительно не стал кинозвездой.

"Все, что у меня есть в голове и кармане - все благодаря Алене. Женщина делает своего мужчину - теперь я знаю наверняка", - признался Артемий.



Егоров и его возлюбленная (фото предоставлено пресс-службой)

Алена также актриса, и иногда им выпадает возможность сняться вместе, что для Артемия - счастье и отличная возможность работать с любимой на площадке. Кстати, персонаж Олег Гончар из детектива "Розтин покаже" - такой же однолюб, как и Егоров.

Виктория Билан-Ращук и Владимир Ращук: любовь на фоне войны

Эта актерская пара много лет вместе, а сейчас они - образец мужества, храбрости и любви. С началом полномасштабного вторжения актер театра и кино Владимир Ращук добровольцем ушел на фронт. Защищал Киевскую область, потом воевал на самых горячих направлениях - Луганском и Донецком, впоследствии стал командиром 7-й роты батальона "Свобода".

Владимир Ращук и Виктория Билан-Ращук (фото предоставлено пресс-службой)

Она пишет ему нежные письма в соцсетях - о его поступках и своей любви, ждет победы и возвращения любимого. Именно Виктория рассказала о ранениях и контузии мужа, которые он не мог вовремя вылечить, потому что не мог бросить побратимов. Вспомнила, как несколько дней от мужа не было вестей, когда он попал в окружение. - и это стало для Виктории самым страшным испытанием. Недавно она, как и муж, подписала контракт с батальоном "Свобода": помогает и поддерживает семьи военных в столице.

Ращук и его избранница (фото предоставлено пресс-службой)

В начале февраля Виктория выступила режиссером спектакля "Дружини", в котором говорится о судьбах женщин, ждущих своих мужей. Кстати, в спектакле также задействован и ее муж. Также Викторию Билан-Ращук можно будет увидеть в премьерном сезоне "Розтин покаже 4".