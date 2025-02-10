Що з ними сталося? Як зараз виглядають Дін та Сем Вінчестери із серіалу "Надприродне"

Як зараз виглядає Дін Вінчестер

Цього персонажа у серіалі "Надприродне" зіграв американський актор, виконавець і режисер Дженсен Еклз. Нині йому 46 років, і він продовжує будувати успішну кар'єру.

Майбутня зірка народився в родині актора Аллана Еклза і Донни Шеффер. Батьки обрали для нього саме таке ім'я, оскільки вважали його рідкісним. Також знаменитість має старшого брата Джошуа та молодшу сестру Маккензі.

Дженсен Еклз (фото: instagram.com/jensenackles)

Після закінчення школи актор хотів вивчати спортивну медицину та планував вступати до Техаського університету на фізіотерапевта, але врешті-решт обрав акторство та перебрався до Лос-Анджелеса.

Ще в дитинстві Дженсен знявся у рекламі дитячих товарів, проте справжня акторська кар'єра розпочалася для нього у 1996 році - після появи в епізодичних ролях у телесеріалах "Містер Роудс", "Школа в Ласкавій долині" і "Сібілл". Наступного року він отримав роль Еріка Брейді в серіалі телеканалу NBC "Дні нашого життя".

Після цього селебриті мав роль у мінісеріалі "Блондинка", а також проходив відбір на роль Кларка Кента в серіалі "Таємниці Смолвіля", але цю роль віддали не йому, а його колезі Тому Веллінгу.

2003 рік став для актора справді успішним та плідним. Він долучився до акторського складу популярного серіалу "Затока Доусена", де зіграв Сіджея, коханого Джен Лінді. Після цього він також знявся в кількох епізодах, які не увійшли в ефір телесеріалу "Спокійне життя". А у 2005 році актор зіграв головну роль у стрічці "Пожирач душ" разом зі своїм батьком.

Дженсен Еклз (фото: instagram.com/jensenackles)

Роль Діна Вінчестера

Того ж року до Дженсена прийшла і його зіркова роль, про яку вже згадувалося вище - він втілив на екрані персонажа Діна Вінчестера в серіалі "Надприродне".

Згідно з сюжетом, цей персонаж народився в родині Джона і Мері Вінчестерів, був первістком у сім'ї, а також мав на чотири роки молодшого брата Сема. Після загибелі матері від рук жовтоокого демона Азазеля батько навчив Діна полювати на різну нечисть і виховав з нього справжнього солдата. Персонаж Еклза любить жінок, і взагалі в перших сезонах його зображають як справжнього бабія і того, хто знається на флірті.

Що стосується цікавих фактів про Діна, то він кілька разів убивав найголовніших антагоністів у серіалі - Азазеля, Діка, Романа та Абаддон. Також, як демон, він був другорядним антагоністом 9 сезону і подорожував у часі більше, аніж будь-який інший персонаж.

Крім того, персонаж Дженсена - великий кіноман. Він знає всі фільми Клінта Іствуда рядок за рядком, особливо стрічки про мавп. А ще він є великим шанувальником Чака Норріса.

Кадр з фільму "Надприродне"

Кадр з фільму "Надприродне"

Соцмережі Дженсена Еклза

За сторінкою знаменитості в Instagram стежить понад 12 мільйонів користувачів. У блозі він в основному публікує кадри та відео, пов'язані з робочими моментами. Проте інколи ділиться й теплим сімейним контентом - американець показує, як проводить вільний від роботи час з рідними, а ще демонструє спільні знімки з колегами.

У свої 46 років зірка залишається справжнім красунчиком, а тому шанувальники не шкодують для нього приємних слів під постами.

Дженсен Еклз (фото: instagram.com/jensenackles)

Особисте життя Дженсена Еклза

Після трирічних стосунків він узяв шлюб з акторкою Денніл Гарріс. А у січні 2013 року стало відомо, що його обраниця вагітна. У них народилася донька, яку вони назвали Джастіс.

У серпні 2016 року пара оголосила, що чекає на двійню - хлопчика і дівчинку. У грудні того ж року у них народилися близнюки. Хлопчика назвали Зеппелін Брем, а дівчинку - Ерроу Родс.

Подружжя мешкає в Остіні, штат Техас, по сусідству з родиною його найкращого друга і партнера по "Надприродному" - Джареда Падалекі та його дружини Женев'єв.

Наприкінці 2020 року актор разом із дружиною створив продюсерську компанію Chaos Machine Productions та уклав багаторічну угоду з компанією Warner Bros. Television.

Родина Дженсена Еклза (фото: instagram.com/jensenackles) Родина Дженсена Еклза (фото: instagram.com/jensenackles) Родина Дженсена Еклза (фото: instagram.com/jensenackles)

За успішну кар'єру Дженсен неодноразово здобував престижні номінації і нагороди. Наприклад, він отримав премію у номінації "Видатний чоловічий дебют" за роль Еріка Бреді в серіалі "Дні нашого життя".

Три роки поспіль його номінували за цю роль на премію Daytime Emmy Awards у категорії "Видатний молодий актор у драматичному серіалі". А за роль Вінчестера Еклз був номінований на премію Teen Choice Awards у категорії "Прорив року", проте переможцем тоді став Зак Ефрон.

У 2011 році зірка забрав премію TV Guide Awards, перемігши в категорії "Улюблений актор" за участь у серіалі "Надприродне".

Кадр з фільму "Надприродне"

Як зараз виглядає Сем Вінчестер

Цього персонажа у містичному серіалі зіграв американський актор Джаред Падалекі, якому нині 42 роки. Він народився в родині бухгалтера та учительки. Зірка має польське коріння зі сторони батька та німецькі, англійські, французькі і шотландські - зі сторони матері. Також він має старшого брата Джефа та молодшу сестру Меган.

Уроки акторської майстерності зірка почав брати ще у 12-річному віці, а в 1999 він виграв конкурс "Претентуй на славу", в результаті чого здобув можливість вручати премію на церемонії "Нагороди вибору тінейджерів", де тоді зустрів свого нинішнього агента. Після цього Джаред перебрався до Лос-Анджелеса, аби вже там будувати кар'єру у сфері кіно.

Джаред Падалекі (фото: instagram.com/jaredpadalecki)

Першою його акторською роботою стала другорядна роль у фільмі "A Little Inside". А у 2000 році знаменитості дісталсь роль Діна Форестера в телесеріалі "Дівчата Гілмор". Також кілька років Джаред грав у фільмах "Мовчазний свідок". У період з 2000 по 2003 рік він знявся у стрічках "Ближче додому", "Кільце нескінченного світла" та "Молодий Майк Гайвер".

У 2003-му йому також дісталася роль у комедії "Гуртом дешевше", хоча у титрах його ім'я не згадали. А у 2004-му актор зіграв Трея Ліптона в комедії "Миттєвості Нью-Йорка".

Того ж року Падалекі проходив проби на роль Супермена для проєкту "Superman: Flyby". Для цього він спеціально прилітав у Лос-Анджелес із Австралії, проте кіностудія Warner Brothers заморозила проєкт. А вже у 2006 році студія презентувала "Повернення Супермена".

Джаред Падалекі (фото: instagram.com/jaredpadalecki)

У 2005 році до зірки прийшла роль Сема Вінчестера в нашумілому серіалі "Надприродне". Після цього успіх Падалекі шалено зріс, і він завоював низку прихильників.

Кадр з фільму "Надприродне"

Окрім того, Джаред зіграв у фільмі "Різдвяний котедж" Майкла Кампуса. А ще - був ведучим реаліті-шоу на телеканалі MTV "Кімната 401", творцем якого був Ештон Кутчер. Ідея програми полягала в тому, аби учасники, нічого не підозрюючи, потрапляли в жахливі ситуації, а пізніше дізнавалися, що це все розіграш.

У січні 2021 року на телеканалі SV відбулася прем'єра серіалу "Вокер" - ремейка культового телешоу із Чаком Норрісом, головну роль в якому зіграв Джаред.

Кадр з фільму "Надприродне"

Особисте життя Джареда Падалекі

У 2010 році актор одружився з акторкою Женев'єв Кортезе, яка у четвертому сезоні "Надприродного" зіграла демоницю Рубі. У жовтні 2011 року пара оголосила про те, що чекає первістка, і в березні у них народився син Томас Колтон. Другий син закоханих, Остін Шепард, з'явився на світ у грудні 2013 року, а донька, Одетта Елліот, народилася у березні 2017 року.

Подружжя також проживає в Остіні і є сусідами Дженсена Еклза. Женев'єв товаришує з дружиною Дженсена, Денніл Еклз, яка зіграла ангелицю Анаель у п'яти епізодах серіалу.

Джаред Падалекі і його обраниця (фото: instagram.com/jaredpadalecki)

З 2018 року Падалекі є власником тематичного бару "Стереотип", стилізованого під 1990-ті роки.

У жовтні 2019 року його заарештували та звинуватили у нападі на людину та перебуванні в алкогольному сп’янінні в публічному місці після бійки в барі та біля нього. Проте зрештою цю ситуацію вдалося врегулювати.

Окрім того, відомо, що у березні минулого року Джаред, як і сотні інших світових зірок, висловив слова підтримки українцям, записавши на цю тему короткий ролик.

Джаред Падалекі (фото: instagram.com/jaredpadalecki)

Соцмережі Джареда Падалекі

За його сторінкою в Instagram стежать понад 6,5 млн користувачів. Він також ділиться особистими кадрами та показує моменти зі зйомок. Як і його колега Дженсен, актор публікує у мережі сімейні фото, на яких позує з дітьми та обраницею. Він продовжує здобувати нову популярність, долучаючись до свіжих кінематографічних - і не лише - проєктів.

Джаред Падалекі з родиною (фото: instagram.com/jaredpadalecki)