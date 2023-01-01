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Настоящее новогоднее чудо: под Николаевом женщина родила в скорой, которую вытаскивала ГСЧС

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Николаевская область, Воскресенье 01 января 2023 20:20
Настоящее новогоднее чудо: под Николаевом женщина родила в скорой, которую вытаскивала ГСЧС Женщина родила по Скайпу под Николаевом (фото: t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Светлана Мащенко

В новогоднюю ночь в Николаевской области произошло настоящее чудо: женщина родила здоровую доченьку буквально по Скайпу.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Скорую вытаскивала ГСЧС

Вечером 31 декабря, в селе Бугское, у женщины начались роды. К ней отправили скорую, которая застряла в грязи, им на помощь отправили ГСЧС.

"Подключили акушерку из Новой Одессы, рожали по Скайпу. Пока освобождали машину, роженица родила. Около 00.00 на свет появилась девочка", - рассказывает Виталий.

Роды принимала медсестра Бугской больницы Лилия Сухорская, а по телефону - врач ж/к Новоодесской ЦРБ Татьяна Любенко.

Настоящее новогоднее чудо: под Николаевом женщина родила в скорой, которую вытаскивала ГСЧС

Фото: t.me/mykolaivskaODA

Новый год с новыми украинцами!

Всего 1 января в Николаевской области родилось 12 детей - 5 девочек и 7 мальчиков.

"Поздравляем новых украинцев в новом Победном году! А мамам и всем семьям желаем здоровья и мира", - подытожил глава ОВА.

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