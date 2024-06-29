Справжнє кохання подарує крила трьом знакам Зодіаку: кому готуватися до весілля

Риби

Цього літа ви зможете закрутити роман, який призведе до серйозних стосунків і навіть, можливо, до весілля. Ніжність, чуттєвість та щирість допоможуть вам завоювати будь-яке серце.

Не бійтеся виявляти ініціативу та говорити про свої бажання. Якщо ж у вас вже є кохана людина - чекайте на приємний подарунок. Можливо, це буде серйозний вчинок, який ви давно мріяли.

Скорпіон

Ураган кохання закрутить вас цього літа. Можливо, він навіть призведе до того, що ви наважитеся узаконити свої стосунки з коханою людиною. Пропозиція руки та серця вас ощасливить.

Однак не варто думати, що стосунки можна перевіряти на міцність. Зберігайте вірність та відмовтеся від флірту з іншими. Тоді ваша спілка точно нічого не зруйнує.

Близнюки

Не бійтеся своїх бажань. Цього літа ви зможете знайти впевненість у собі, а це допоможе вам підкорити всіх довкола. Любовні пригоди подарують лише радість і щастя, не бійтеся пірнути в цей вир із головою.

Приймайте запрошення на побачення, знайомтеся з новими людьми. Ви можете зустріти людину, яка стане вашим надійним супутником і навіть чоловіком чи дружиною.