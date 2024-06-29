Зірки здійснять заповітні мрії цих знаків Зодіаку. Карти Таро назвали улюбленців удачі
До 15 листопада, поки Сатурн буде Ретроградним, у представників чотирьох знаків Зодіаку здійснятья всі їхні мрії. Зірки допоможуть їм знайти своє щастя.
Яким знакам Зодіаку карти Таро обіцяють неймовірний період, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Metro.
Козоріг
Ви часто виявляєте надмірну обережність, через що втрачаєте щось дуже важливе. Однак незабаром ви зможете позбутися сумнівів і дозволити зіркам змінити ваше життя. Вже до осені ваша мрія може перетворитися на реальність.
Терези
Ваше життя не завжди наповнене радістю та пригодами, хоча ви мрієте про це, нехай і потайки. Зізнайтеся собі в тому, чого ви насправді хочете. Як тільки ви це зробите, вас приємно здивують хорошими новинами, а всі бажання нарешті здійсняться.
Телець
Найближчим часом поруч із вами з'явиться людина, яка допоможе залікувати душевні рани. Не бійтеся обпектися, вам не варто закриватися від усього світу, якщо хтось один виявився підлою людиною. Незабаром ви забудете про все погане, адже ви почнете отримувати те, що хотіли.
Лев
До кінця осені ви зможете вирішити складну проблему, яка не давала вам спокійно насолоджуватися життям. І це подарує вам не лише щастя, а ще й можливість рухатися вперед. Незабаром розпочнеться період грандіозного зростання, здійснитья все, про що ви мріяли.
До речі, раніше з'явився Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 червня.
Крім того, нещодавно ми розповідали, які знаки Зодіаку отримають шанс на щастя.