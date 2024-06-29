ua en ru
Сб, 29 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зірки здійснять заповітні мрії цих знаків Зодіаку. Карти Таро назвали улюбленців удачі

Субота 29 червня 2024 06:27
UA EN RU
Зірки здійснять заповітні мрії цих знаків Зодіаку. Карти Таро назвали улюбленців удачі Які знаки Зодіаку починають щасливий період (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

До 15 листопада, поки Сатурн буде Ретроградним, у представників чотирьох знаків Зодіаку здійснятья всі їхні мрії. Зірки допоможуть їм знайти своє щастя.

Яким знакам Зодіаку карти Таро обіцяють неймовірний період, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Metro.

Козоріг

Ви часто виявляєте надмірну обережність, через що втрачаєте щось дуже важливе. Однак незабаром ви зможете позбутися сумнівів і дозволити зіркам змінити ваше життя. Вже до осені ваша мрія може перетворитися на реальність.

Терези

Ваше життя не завжди наповнене радістю та пригодами, хоча ви мрієте про це, нехай і потайки. Зізнайтеся собі в тому, чого ви насправді хочете. Як тільки ви це зробите, вас приємно здивують хорошими новинами, а всі бажання нарешті здійсняться.

Телець

Найближчим часом поруч із вами з'явиться людина, яка допоможе залікувати душевні рани. Не бійтеся обпектися, вам не варто закриватися від усього світу, якщо хтось один виявився підлою людиною. Незабаром ви забудете про все погане, адже ви почнете отримувати те, що хотіли.

Лев

До кінця осені ви зможете вирішити складну проблему, яка не давала вам спокійно насолоджуватися життям. І це подарує вам не лише щастя, а ще й можливість рухатися вперед. Незабаром розпочнеться період грандіозного зростання, здійснитья все, про що ви мріяли.

До речі, раніше з'явився Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 червня.

Крім того, нещодавно ми розповідали, які знаки Зодіаку отримають шанс на щастя.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогія Гороскоп Гороскоп Таро Астрологія
NEWS
У Дніпрі рятувальна операція продовжується: що відомо на ранок (фото)
У Дніпрі рятувальна операція продовжується: що відомо на ранок (фото)