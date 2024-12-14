UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Справжнє диво змінить усе в житті 4 знаків Зодіаку. Карти Таро обіцяють їм шанс на мільйон

Таро-гороскоп на неділю (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Уже в неділю, 15 грудня, представники 4 знаків Зодіаку зрозуміють, що справжні дива здатні все змінити. Таро-гороскоп обіцяє їм неймовірні події.

Які знаки Зодіаку отримають шанс на мільйон, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Лев

Постарайтеся закінчити цей тиждень на максимально позитивній ноті. Для цього вам варто відмовитися від справ і звичок, які руйнують вас зсередини. Не злякайте дива, які вже ось-ось увірвуться у ваше життя, не варто ризикувати шансом на нове життя.

Козоріг

Карти Таро обіцяють вам великий сюрприз. У неділю ви зможете почути слова, на які так давно чекали. Але навіть якщо цього не буде, впадати у відчай не варто. Доля не залишить вас без чудес і шансу на нове життя, обов'язково ним скористайтеся.

Овен

Гороскоп на 15 грудня обіцяє вам особливу зустріч. На вашому шляху з'явиться людина, яка зможе багато в чому вам допомогти. Можливість отримати настільки велику підтримку дається дуже рідко, для вас вона стане справжнім дивом. Зустрічайте нове життя!

Скорпіон

Пристебніться, ви злітаєте. У неділю ви зможете зважитися на грандіозні зміни, адже не просто так Таро-гороскоп обіцяє вам "чарівний стусан" від долі. Не опирайтеся чомусь новому і будьте вдячні за всі дива, які увірвуться у ваше життя.

 

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Ретроградний Меркурій влаштує тотальне перезавантаження 3 знакам Зодіаку.

Під час написання матеріалу були використані джерела: Tarot, Parade.

Читайте РБК-Україна в Google News
астроогіяГороскопГороскоп ТароАстрологія