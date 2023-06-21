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Справу про захоплення лікарні Мечникова передадуть правоохоронцям. Керівник медзакладу рішення не підтримав

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Середа 21 червня 2023 16:30
Справу про захоплення лікарні Мечникова передадуть правоохоронцям. Керівник медзакладу рішення не підтримав Справу про захоплення лікарні Мечникова передадуть правоохоронцям (фото: facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Міська рада Дніпра звернулася до правоохоронних органів, аби ті приділили увагу повідомленню щодо спроб рейдерського захоплення земельних ділянок обласної лікарні імені Мечникова, про які напередодні заявив її головний лікар та депутат міської ради Сергій Риженко.

Про це стало відомо під час 38-ї чергової сесії міськради.

"Зараз будемо всіх рейдерів виводити на чисту воду. Тому звертаємося до правоохоронців", - наголосив мер Дніпра Борис Філатов, здобувши підтримку більшості депутатського корпусу.

Водночас сам Сергій Риженко ініціативу не підтримав.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров'я виступило з ініціативою щодо передачі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова з обласного підпорядкування до міністерського з подальшою реорганізацією.

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