Дело о захвате больницы Мечникова передадут правоохранителям. Главврач решение не поддержал

Городской совет Днепра обратился в правоохранительные органы, чтобы те уделили внимание сообщению о попытках рейдерского захвата земельных участков областной больницы имени Мечникова, о которых накануне заявил ее главный врач и депутат городского совета Сергей Рыженко.

Об этом стало известно во время 38-й дежурной сессии горсовета.

"Сейчас будем всех рейдеров выводить на чистую воду. Поэтому обращаемся к правоохранителям", - подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов, получивший поддержку большинства депутатского корпуса. В то же время сам Сергей Рыженко инициативу не поддержал.