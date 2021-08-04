Справка об отсутствии судимости: как получить онлайн (пошаговая инструкция)

Как оформить справку о несудимости онлайн

Для начала стоит зайти на сайт Главного сервисного центра МВД по ссылке и зарегистрироваться через ЭЦП или Bank ID (при заказе через Bank ID получить справку можно лишь в бумажном варианте).

Далее нужно будет заполнить электронную форму и указать, в каком территориальном сервисном центре МВД удобно забрать готовую справку (в бумажном виде документ можно получить лишь в том ТСЦ, который указан в заказе, вне очереди, при этом администратору предоставляется паспорт и его копия).

Далее в течение 30 дней вы получите уведомление о готовности документа (проверить статус готовности справки можно в личном кабинете).

Оформление справки о несудимости (hsc.gov.ua)

Если вам нужен только электронный вариант, то нужно выбрать соответствующий пункт в поле "Способ получения справки". Документ поступит на указанный в форме заполнения электронный адрес.

Электронный вариант справки могут использовать например, участники тендерных закупок. Также заказчик может воспользоваться электронной справкой с согласия учреждения, в которое она подается.

Оформление справки о несудимости в электронном виде (hsc.gov.ua)

При заказе справки онлайн рекомендуется сохранить ее номер. Это позволит вам самостоятельно проверять статус ее готовности.

Чтобы проверить действительность справки о судимости, нужно перейти по ссылке, ввести номер справки и дату рождения.

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