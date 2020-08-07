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Как справиться с укачиванием в транспорте: названы эффективные способы

Пятница 07 августа 2020 07:21
Как справиться с укачиванием в транспорте: названы эффективные способы
Как быстро справиться с укачиванием в транспорте (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Эксперты назвали средства, которые быстро снять тошноту и укачивание в транспорте

В летний период люди начинают много путешествовать на автомобиле и автобусах. Однако такие путешествия может существенно испортить тошнота от укачивания. Особенно такие явления сильно усложняют поездки с детьми.

Для того чтобы преодолеть тошноту, нужно сфокусировать взгляд в одной точке, например, на горизонте. Также помогает подышать свежим воздухом. Такие рекомендации дает Национальная служба здравоохранения Англии. Об этом пишет News UA со ссылкой на Daily Express.

Специалисты рекомендуют путешественникам закрыть глаза и медленно дышать, при этом сфокусировать свое внимание на дыхании. Также нужно выпить немного воды.

Еще одним хорошим способом против тошноты является имбирь, а также продукты с его содержанием. Можно в дорогу взять чай с имбирем, имбирное печенье, леденцы с имбирем.

Перед поездкой не стоит употреблять острую и тяжелую пищу, а также стоит пить алкоголь.

Тем, кого укачивает в дороге, рекомендуется отказаться от чтения в дороге, просмотра фильмов и использования любых электронных устройств.

Если начинает укачивать, то не стоит наблюдать за движущимися объектами за окном, за проезжающими машинами.

Как утверждают испанские диетологи, справиться с тошнотой помогут блюда из риса. Также можно употреблять яблоки и арахис. Однако яблоко нужно употреблять без кожуры или в виде пюре.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты назвали способ, который поможет не взрываться банкам с огурцами.

А также рассказывали о том, что специалисты сообщили, как отличить настоящий мед от подделки.

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