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Справится даже ленивый: как сохранить физическую форму во время карантина

Автор: Людмила Жукова

Жесткий карантин в Украине действует предварительно до 16 апреля. В єто время в стране закрыты спортивные залы и бассейны, а многие люди работают дистанционно.

На сайте Центра общественного здоровья дали советы о том, как сохранить физическую форму во время карантина.

Найдите для себя онлайн-тренировки

Тренеры спортивных практик тоже перешли в онлайн. Находите онлайн-курсы физических упражнений, занимайтесь с тренером по ZOOM, ищите единомышленников. Будьте осторожны при выборе занятий, удостоверьтесь, что они вам подходят и вы сможете делать их самостоятельно.

Больше ходите
Даже в квартире есть возможность прогуляться. Не отказывайтесь от ходьбы, она помогает держать ваши мышцы в тонусе. "Прогулки" можно осуществлять по комнате за разговором с подругой или коллегой по телефону, а также на месте, впустив немного свежего воздуха в комнату. Полезна ходьба по лестнице.

Чаще вставайте

У многих людей сидячий образ жизни. Это увеличивает риск развития: нарушение зрения, сколиоза, геморроя и тому подобное. Рекомендовано вставать и вытягиваться в полный рост каждые 30 минут.

Правильно питайтесь
Правильное питание - важный компонент для поддержания здоровья. Во время еды нам необходимо получать нужное количество питательных веществ, а также жидкости. Поддерживайте питьевой режим. Вместо сладких напитков и кофе употребляйте чистую воду. Обеспечьте достаточное количество фруктов и овощей в рационе. Ограничьте потребление соли и сахара.

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