Впорається навіть ледачий: як зберегти фізичну форму під час карантину

Знайдіть для себе онлайн-тренування



Тренери спортивних практик теж перейшли в онлайн. Знаходьте онлайн-курси фізичних вправ, займайтеся з тренером по ZOOM, шукайте однодумців. Будьте обережні при виборі занять, переконайтеся, що вони вам підходять і ви зможете робити їх самостійно.

Більше ходіть

Навіть в квартирі є можливість прогулятися. Не відмовляйтеся від ходьби, вона допомагає тримати м'язи в тонусі. "Прогулянки" можна здійснювати по кімнаті за розмовою з подругою або колегою по телефону, а також на місці, впустивши трохи свіжого повітря в кімнату. Корисна ходьба по сходах.

Частіше вставайте

У багатьох людей сидячий спосіб життя. Це збільшує ризик розвитку: порушення зору, сколіозу, геморою тощо. Рекомендовано вставати і витягуватися в повний зріст кожні 30 хвилин.

Правильно харчуйтеся

Правильне харчування - важливий компонент для підтримки здоров'я. Під час їжі нам необхідно отримувати потрібну кількість поживних речовин, а також рідини. Підтримуйте питний режим. Замість солодких напоїв і кави вживайте чисту воду. Забезпечте достатню кількість фруктів і овочів в раціоні. Обмежте споживання солі і цукру.