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"Справи ставали все гірше і гірше". Зірковому актору можуть ампутувати ногу через важку хворобу

П'ятниця 12 квітня 2024 18:00
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"Справи ставали все гірше і гірше". Зірковому актору можуть ампутувати ногу через важку хворобу Тіль Швайґер перебуває у лікарні (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Німецький режисер та актор 60-річний Тіль Швайґер, який відомий завдяки своїй ролі у фільмі "Достукатися до небес", зараз перебуває у лікарні на Майорці. Через зараження крові знаменитості загрожує ампутація ноги.

Про це пише РБК-України (проект Styler) із посиланням на публікацію Bild.

Що відомо про стан актора

Актор розповів журналістам, що причиною сепсису стало потрапляння мікробів у рану, яку він отримав у серпні торік. Йому довелося приймати антибіотики протягом двох тижнів.

"Я вдарився по гомілці, і туди потрапили мікроби. На жаль, справи ставали все гірше і гірше. Були ризики ампутації ноги", - зізнався актор.

Також зазначається, що підтримати Швайґер на острів приїхали його доньки Лілі та Луна, а також син Валентин.

Актор зізнався, що хоче поїхати на прем'єру фільму Гая Річі "Міністерство неджентльменської війни" у Нью-Йорку, але лікарі побоюються ускладнень.

На цих вихідних знаменитості проведуть додаткові медичні обстеження - МРТ, доплерографію, УЗД, щоб скласти подальший план лікування та оцінити стан здоров'я Швайґера.

Сам актор зізнався, що поки його стан незадовільний, оскільки у четвер ввечері у нього піднялася температура. Втім він все-таки сподівається, що потрапить на прем'єру фільму, в якому зіграв.

&quot;Справи ставали все гірше і гірше&quot;. Зірковому актору можуть ампутувати ногу через важку хворобуТіль Швайґер зараз перебуває у лікарні (фото: Instagram/ til schweiger)

Додамо, що Тіль Швайґер розпочав свою кар'єру наприкінці 80-х років. Спершу він був актором в театрі, тоді озвучував порнофільми, а світову славу йому приніс фільм "Достукатися до небес". Зараз Тіль працює як режисер, актор, сценарист і продюсер.

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