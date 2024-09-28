Справа не в зовнішнім вигляді. Чому жир на животі шкодить організму

Що викликає хронічні болі у хребті?

Хронічний біль може тривати роками і вважається таким, якщо він триває або повторюється більше трьох місяців. Це довше, ніж необхідний період загоєння тканин, і тому не має попереджувальної функції. Це пов'язано з постійними змінами в нервовій системі.

Виявляється, що тяжкість хронічного опорно-рухового апарату, особливо коли він виникає в багатьох частинах тіла, пов’язана з вмістом жирової тканини в метаболічно важливій області, такій як область живота. Особливо це стосується жінок.

Жирова тканина живота впливає на хронічний біль

Як повідомили австралійські вчені, на хронічний біль особливо впливає надлишок жиру, який також називають вісцеральним жиром (навколишній внутрішні органи в черевній порожнині).

Взаємозв'язок між хронічним болем і ожирінням вже доведено, але подробиці цього зв'язку невідомі. Щоб дізнатися більше про цю тему, дослідники з Університету Тасманії проаналізували дані понад 32 400 людей. люди з бази даних British UK Biobank.

Це були пацієнти, яким проводили магнітно-резонансну томографію (МРТ) для оцінки вмісту вісцеральної та підшкірної жирової клітковини. Пацієнти також повинні були повідомити, чи відчували вони біль у шиї та плечах, спині, стегнах, колінах і біль у всьому тілі протягом 3 або більше місяців.

Через 2 роки МРТ і дослідження болю були повторені у 638 початкових учасників. Таким чином дослідники виявили кількісну залежність між кількістю місць хронічного болю та вісцеральним і підшкірним жиром, їх співвідношенням і масою тіла (вираженою як ІМТ).

У жінок високий рівень жиру в центральній частині тіла (абдомінальне ожиріння) більше асоціювався з поширеним болем, ніж у чоловіків. Було вдвічі більше больових точок на тілі, коли вісцеральний жир був більшим, і на 60 % більше, коли підшкірний абдомінальний жир був більшим і коли внутрішнього жиру було більше, ніж зовнішнього.

У чоловіків сильніший хронічний біль був дещо більше пов’язаний із збільшенням жиру на животі (на 39%), ніж з більшим вмістом вісцерального жиру (на 39%). Надлишок вісцерального жиру над підшкірним збільшив біль лише на 13%.

Високий рівень жиру в організмі також був пов’язаний з вищою ймовірністю розвитку нового хронічного болю, яка також була вищою для жінок. Отримані результати не залежали від таких факторів, як вік, зріст, етнічна приналежність, дохід, освіта, вживання алкоголю, куріння, рівень фізичної активності, супутні захворювання, тривалість сну, психологічні проблеми або час спостереження.

Втратити жир на животі не так вже й складно

Дослідження показує, що зменшення жирових відкладень у цій області може допомогти зменшити біль опорно-рухового апарату, особливо якщо він виникає в кількох місцях тіла.

Хоча воно мало спостережний характер і на його основі неможливо підтвердити причинно-наслідковий зв’язок між спостережуваними явищами, воно вказує на важливий аспект надмірної ваги та ожиріння. Це обширне запалення, пов'язане з діяльністю жирової тканини, яка виділяє сполуки, що посилюють його. Жінки частіше страждають від запального болю, що пов'язано з відмінностями між статями.

В основному вони стосуються секреції гормонів і способу розподілу жиру в організмі. Тому їм піде на користь дієта і заходи для схуднення живота, яких досить багато. Це включає: дієти з низьким вмістом глікемії та/або низьким вмістом вуглеводів, а також втручання, які називаються періодичним голодуванням.

Незважаючи на обмеженість дослідження, варто зробити висновки з нього, щоб ефективно діяти на біль. Якщо різні втручання не приносять результатів, варто нарешті позбутися зайвої ваги.

Знеболюючі не будуть працювати вічно, і кожен день, який ви приймаєте, збільшує шкоду для вашого організму та ризик пов’язаних з цим ускладнень. Тим часом скинути зайву вагу приносить тільки користь і не так вже й складно - навіть з області живота.