Дело не во внешнем виде. Почему жир на животе вредит организму

Что вызывает хронические боли в позвоночнике?

Хроническая боль может длиться годами и считается таковой, если она длится или повторяется более трех месяцев. Это дольше, чем необходимый период заживления тканей, поэтому не имеет предупредительной функции. Это связано с постоянными изменениями в нервной системе.

Оказывается, что тяжесть хронического опорно-двигательного аппарата, особенно когда он возникает во многих частях тела, связана с содержанием жировой ткани в метаболически значимой области, такой как область живота. Особенно это касается женщин.

Жировая ткань живота влияет на хроническую боль

Как сообщили австралийские ученые, на хроническую боль особенно влияет избыток жира, который также называют висцеральным жиром (окружающий внутренние органы в брюшной полости).

Взаимосвязь между хронической болью и ожирением уже доказана, но подробности этой связи неизвестны. Чтобы узнать больше об этой теме, исследователи из Университета Тасмании проанализировали данные более 32 400 человек. люди из базы данных British UK Biobank.

Это были пациенты, которым проводили магнитно-резонансную томографию (МРТ) для оценки содержания висцеральной и подкожной жировой клетчатки. Пациенты также должны были сообщить, чувствовали ли они боль в шее и плечах, спине, бедрах, коленях и боль во всем теле в течение 3 или более месяцев.

Через 2 года МРТ и исследование боли были повторены у 638 начальных участников. Таким образом, исследователи выявили количественную зависимость между количеством мест хронической боли и висцеральным и подкожным жиром, их соотношением и массой тела (выраженной как ИМТ).

У женщин высокий уровень жира в центральной части тела (абдоминальное ожирение) больше ассоциировался с распространенной болью, чем у мужчин. Было вдвое больше болевых точек на теле, когда висцеральный жир был больше, и на 60% больше, когда подкожный абдоминальный жир был больше и когда внутреннего жира было больше, чем наружного.

У мужчин более сильная хроническая боль была несколько больше связана с увеличением жира на животе (на 39%), чем с большим содержанием висцерального жира (на 39 %). Избыток висцерального жира над подкожным увеличил боль только на 13%.

Высокий уровень жира в организме также был связан с более высокой вероятностью развития новой хронической боли, которая также была выше для женщин. Полученные результаты не зависели от таких факторов как возраст, рост, этническая принадлежность, доход, образование, употребление алкоголя, курение, уровень физической активности, сопутствующие заболевания, продолжительность сна, психологические проблемы или время наблюдения.

Потерять жир на животе не так уж сложно

Исследование показывает, что уменьшение жировых отложений в этой области может помочь снизить боль опорно-двигательного аппарата, особенно если он возникает в нескольких местах тела.

Хотя оно носило наблюдательный характер и на его основе невозможно подтвердить причинно-следственную связь между наблюдаемыми явлениями, оно указывает на важный аспект избыточного веса и ожирения. Это обширное воспаление, связанное с деятельностью жировой ткани, выделяющей усиливающие его соединения. Женщины чаще страдают от воспалительных болей, что связано с различиями между полами.

В основном они относятся к секреции гормонов и способу распределения жира в организме. Поэтому им пойдет на пользу диета и меры по похудению живота, которых достаточно много. Это включает: диеты с низким содержанием гликемии и/или низким содержанием углеводов, а также вмешательства, называемые периодическим голоданием.

Несмотря на ограниченность исследования, следует сделать выводы из него, чтобы эффективно действовать на боль. Если разные вмешательства не приносят результатов, стоит наконец-то избавиться от лишнего веса.

Обезболивающие не будут работать вечно, и каждый день, который вы принимаете, увеличивает вред для вашего организма и риск связанных с этим осложнений. Между тем сбросить лишний вес приносит только пользу и не так уж сложно - даже из области живота.