Spotify чи Apple Music? Який музичний сервіс відповідає вашим потребам

Вартість Apple Music та Spotify

Якщо у вас дуже обмежений бюджет і ви просто не можете дозволити собі сплатити за музичний стрімінговий сервіс, безкоштовний рівень Spotify з рекламою дозволяє вам слухати музику без оплати.

Apple Music пропонує тримісячну безкоштовну пробну версію, але після цього вам доведеться платити. Варто зазначити, що жодна версія Apple Music не містить реклами.

Spotify Premium пропонує чотири плани: Premium Individual за 10,99 доларів на місяць, Premium Duo (для двох акаунтів) за 14,99 доларів на місяць, Premium Family за 16,99 доларів на місяць (до шести акаунтів) та Premium Student за 5,99 доларів на місяць (тільки для студентів).

Apple Music коштує стільки ж, як і Spotify, без опції Duo: 5,99 доларів на місяць за студентський план, 10,99 доларів на місяць за індивідуальний план і 16,99 доларів за сімейний. Студентський план включає безкоштовний доступ до Apple TV+, еквівалентний план Spotify дає вам доступ до планів Hulu з рекламою.

Якщо ви перебуваєте в екосистемі Apple, ви можете отримати пакет Apple One з великою знижкою. Apple One Individual коштує 19,95 доларів на місяць за чотири сервіси - Apple Arcade, Apple Music, Apple TV+ та iCloud (50 ГБ).

Сімейний план Apple One пропонує все це із 200 ГБ iCloud-сховища за 25,95 доларів на місяць для максимум шести осіб. План Premier включає все перераховане вище для шести осіб, плюс Apple News і Apple Fitness, за 37,95 доларів на місяць.

Apple Music пропонує найкращу якість звуку

Якщо ви шукаєте кращу якість звуку, то Apple Music - найкращий вибір у порівнянні зі Spotify. Додаток дозволяє слухати аудіофайли без втрат та додаткової плати. З правильним дротовим аудіообладнанням ви зможете почути різницю в якості звуку. Spotify поки що не дозволяє відтворювати аудіофайли без втрат.

Для ясності, якість звуку в обох сервісах досить хороша - більшість людей не відчують, що слухають низькоякісний звук. Особливо якщо ви використовуєте дешеві навушники, немає сенсу вибирати один сервіс замість іншого на основі якості звуку.

Це важливо тільки для тих, хто має висококласне аудіообладнання і хто хоче використовувати Apple Music для потокової передачі музики.

Apple Music має ще одну перевагу у вигляді просторового аудіо, яке є формою віртуального об'ємного звуку і створює більш захоплюючий звуковий досвід.

Обидва сервіси мають велику музичну бібліотеку

Spotify та Apple Music пропонують понад 100 мільйонів пісень для вашого задоволення. Більшість людей знайдуть все необхідне на будь-якому сервісі, але деякі нішеві артисти або жанри можуть бути краще представлені на одному з них.

Вам слід скористатися безкоштовним рівнем на Spotify або безкоштовною пробною версією Apple Music, щоб переконатися в наявності ваших улюблених виконавців.

Плейлисти та рекомендації

Музичні стрімінгові сервіси живуть та вмирають завдяки своїм алгоритмам рекомендацій. Хоча Spotify починав із величезною перевагою в цій галузі, Apple Music поступово наздоганяє.

На даний момент алгоритм Spotify все ще краще рекомендує музику, але Apple Music має безліч відмінних плейлистів, створених людьми, які можуть більше сподобатися деяким людям.

Це дуже суб'єктивне питання, яке коливається в той чи інший бік залежно від ваших уподобань у жанрах. Тому найкраще спробувати ці сервіси та подивитися, чи підходять вам плейлисти та рекомендації.

Інтерфейс та користувальницький досвід

Додатки Apple Music чудові на платформах Apple, але посередні на інших пристроях. Сервіс має веб-плеєр, додаток для Android, додаток для Windows, а також доступність на інших платформах, але його досвід залишається посереднім на більшості з них.

Якщо ви прив'язані до екосистеми Apple, ви будете задоволені Apple Music, але якщо ви більше любите кросплатформеність, Spotify буде найкращим варіантом.

Унікальні функції

Є кілька цікавих функцій, які можуть допомогти вам схилитися до Apple Music або Spotify. Apple Music Sing дозволяє переглядати тексти пісень у стилі караоке та синхронізувати їх з поточною відтворюваною піснею.

Це спрощує проходження тексту, особливо на великоекранному пристрої, такому як Apple TV. Цей досвід набагато кращий за функцію синхронізованих текстів Spotify.

З іншого боку, Spotify Connect значно полегшує керування відтворенням музики на інших пристроях. Spotify також підтримує спільні плейлисти - функція, яка все ще знаходиться у бета-версії Apple Music.

Для спільної роботи Spotify Blend автоматично створює плейлист на основі ваших та уподобань друзів, а Spotify Jam дозволяє дуже легко створювати плейлисти для вечірок.

Немузичні функції

Spotify включає підкасти та аудіокниги у свій сервіс, що стало неоднозначним доповненням. Деякі люди хочуть, щоб їх музичний додаток був саме таким, у той час як інші не заперечують проти прослуховування інших форм аудіо Spotify.

Однак багатьох дратує той факт, що Spotify відтворює рекламу в підкастах, навіть для преміум-підписників. Сервіс пропонує кілька годин безкоштовного прослуховування аудіокниг та стягує додаткову плату, якщо ви бажаєте більше.

Обмін та соціальні мережі

Як би Apple Music не намагалася наздогнати, Spotify є сервісом із кращими можливостями для обміну та соціальних мереж. Його щорічний огляд - Spotify Wrapped - легко публікувати у соціальних мережах, а також є чудові можливості для спільного використання будь-якої пісні у Instagram Stories.

Опції обміну Apple Music Replay є досить обмеженими, і вам все ще потрібно відкрити сайт у браузері, щоб переглянути свій щорічний огляд. Хоча ви можете поділитися текстом пісні в Instagram через Apple Music, загалом соціальну гру Apple не можна порівняти зі Spotify.