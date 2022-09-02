Способы предотвратить похмелье, которые реально работают

Подготовьтесь к употреблению алкоголя

Поешьте

Любая пища имеет свойство снижать образование ацетальдегида в желудке, вещества, которое способствует плохому самочувствию от алкоголя.

Можно даже говорить о том, что чем больше вы съедите, тем медленнее организм будет подвергаться опьянению.

Более жирная пища способна оказать профилактику похмелья, замедляя всасывание алкоголя в кровь.

Выпейте ложку оливкового масла или стакан молока

С оливковым маслом все просто - это жиры, которые ограничивают действие алкоголя на организм. Как вариант, можно заправить небольшую порцию салата этим маслом и съесть его.

А вот с молоком все немного сложнее, потому что его действие научно не доказано. Но в народе такое действие давно принято и одобрено, многие уверяют, что такой прием работает.

Примите витамины

В составе выбранных вами таблеток обязательно должны быть витамин В6 и В12. Данное средство облегчит работу печени и поможет быстро привести себя в форму на утро.

Во время принятия алкоголя

Пейте один тип алкоголя и желательно бесцветный

Смешивание различных видов алкоголя обязательно приведет к похмелью. Бесцветные же виды алкогольных напитков имеют меньшее содержание токсичных примесей и поэтому лучше усваиваются.

Спиртное чередуйте с водой

Вечер только начался, куда спешить? Тем более, алкоголь способствует выведению жидкости из организма, вот почему выпивая, мы часто бегаем в туалет.

Старайтесь выпивать стакан воды после одного-двух стаканов спиртного. Это также поможет "не познакомится" с похмельным синдромом на утро.

Знайте меру

Одно из самых важных правил, чтобы избежать утреннего похмелья. Слушайте свой организм и помните, что безопасной дозы алкоголя не существует!