Эти способы помогут узнать реальный пробег машины без специального оборудования

Пробег - один из важнейших показателей при покупке подержанного автомобиля. Чем меньше он, тем меньше цена машины на рынке. Поэтому многие водители пытаются скрутить пробег.
Как без специальных приборов определить реальный пробег авто - читайте ниже.
В частности, нужно осмотреть тормозные диски: их износ - это первый показатель величины пробега. Если на автомобиле стоят литые легкосплавные колеса, диски можно рассмотреть через спицы. В остальных случаях колесо можно снять.
Отметим, что срок службы дисков - от 80 до 120 тыс/км. Обычно водитель заменяет диски вместе со вторым комплектом колодок. Если фаска диска большая, а диск меньше 10 мм, то пробег не менее 100 тыс/км. Если диски изменили - пробег может быть даже больше.
После этого нужно также глянуть шины. Летняя и зимняя резина живет примерно 50 тыс/км или 5 сезонов. Поэтому пятилетняя машина с пробегом в пределах этого показателя должна быть на заводских покрышках.
Также, если шины новые - вероятно, автомобиль прошел больше. Как известно, при активной езде колеса меняются чаще. Но динамическое управление не идет на пользу и технической части машины, поэтому такие авто лучше не брать.
Кроме того, важно помнить, чем больше сколов и трещин на лобовом стекле - тем больше пробег. Год изготовления стекла обычно указывается внизу вместе с маркировкой. Так можно понять, меняли ли стекло. Сколы и царапины на капоте и кузове тоже косвенно свидетельствуют о пробеге.
Затертый подлокотник тоже является показателем того, что машиной много ездили. К тому же примерно после 70 тыс/км появляются дырки на коврике водителя под ногами.
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