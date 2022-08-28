Эти способы помогут узнать реальный пробег машины без специального оборудования

В частности, нужно осмотреть тормозные диски: их износ - это первый показатель величины пробега. Если на автомобиле стоят литые легкосплавные колеса, диски можно рассмотреть через спицы. В остальных случаях колесо можно снять.

Отметим, что срок службы дисков - от 80 до 120 тыс/км. Обычно водитель заменяет диски вместе со вторым комплектом колодок. Если фаска диска большая, а диск меньше 10 мм, то пробег не менее 100 тыс/км. Если диски изменили - пробег может быть даже больше.

После этого нужно также глянуть шины. Летняя и зимняя резина живет примерно 50 тыс/км или 5 сезонов. Поэтому пятилетняя машина с пробегом в пределах этого показателя должна быть на заводских покрышках.

Также, если шины новые - вероятно, автомобиль прошел больше. Как известно, при активной езде колеса меняются чаще. Но динамическое управление не идет на пользу и технической части машины, поэтому такие авто лучше не брать.

Кроме того, важно помнить, чем больше сколов и трещин на лобовом стекле - тем больше пробег. Год изготовления стекла обычно указывается внизу вместе с маркировкой. Так можно понять, меняли ли стекло. Сколы и царапины на капоте и кузове тоже косвенно свидетельствуют о пробеге.

Затертый подлокотник тоже является показателем того, что машиной много ездили. К тому же примерно после 70 тыс/км появляются дырки на коврике водителя под ногами.