Эти способы помогут уберечь фасоль от жучков при хранении

Нередко люди сталкиваются с проблемой, когда в заготовленных емкостях с фасолью заводятся различные насекомые, при этом избавиться от таких жучков совсем не просто. Чтобы минимизировать шансы встретить вредителей в банках с крупами, опытные хозяйки рекомендуют придерживаться ряда правил по хранению.

Первые два способа хранения самые простые и безотказные - это хранение в холодильнике или просто заморозить фасоль.

Однако не всегда в морозилках и камерах есть достаточное количество свободного места между полками с иными замороженными продуктами, чтобы там держать еще и емкости с крупами. Если не хочется отдавать такое "дефицитное" пространство в холодильнике под фасоль, можно обратить внимание на другие способы хранения.

Как сберечь фасоль от попадания туда жучков: