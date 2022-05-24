Эти способы помогут сохранить зрение, если вы часто работаете с гаджетами

Когда человек в течение дня постоянно смотрит на экраны своих гаджетов, то стоит серьезно задуматься о здоровье глаз.

Так, помещение, где стоят компьютеры и видеомониторы должно быть просторным с постоянно обновляющейся микроатмосферой и хорошо проветриваться.

Чтобы свести к минимуму влияние гаджетов на зрение, придерживайся таких рекомендаций:

Отвлекайтесь от экранов. Смартфоны, планшеты и компьютеры держат глаза в постоянном напряжении, а это способствует компьютерному зрительному синдрому (Computer Vision Syndrome, CVS). Попробуй правило 20-20-20: каждые 20 минут смотри вбок примерно на 20 метров или шагов вдаль в течение 20 секунд.

Смартфоны, планшеты и компьютеры держат глаза в постоянном напряжении, а это способствует компьютерному зрительному синдрому (Computer Vision Syndrome, CVS). Попробуй правило 20-20-20: каждые 20 минут смотри вбок примерно на 20 метров или шагов вдаль в течение 20 секунд. Защищайте глаза от солнечных лучей . Солнцезащитные очки нужны не только как стильный аксессуар. Правильно подобранные очки с соответствующим уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей помогут сохранить ваше зрение.

. Солнцезащитные очки нужны не только как стильный аксессуар. Правильно подобранные очки с соответствующим уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей помогут сохранить ваше зрение. Поддерживайте зрение правильным питанием . Продукты, улучшающие работу сердечно-сосудистой системы, также помогут защитить ваше зрение. Нужно употреблять в умеренном количестве жирные белки, включая орехи, семена и бобовые.

. Продукты, улучшающие работу сердечно-сосудистой системы, также помогут защитить ваше зрение. Нужно употреблять в умеренном количестве жирные белки, включая орехи, семена и бобовые. Следите за общим состоянием здоровья . Хронические проблемы со здоровьем могут негативно влиять на ваше зрение. Если у вас диабет или высокое кровяное давление, регулярно проверяйте зрение.

. Хронические проблемы со здоровьем могут негативно влиять на ваше зрение. Если у вас диабет или высокое кровяное давление, регулярно проверяйте зрение. Здоровый образ жизни. Физические нагрузки, отказ от курения, здоровый сон и уменьшение стресса помогут сохранить зрение. Возьмите за правило физическую активность, чаще выходите на улицу, дышите свежим воздухом, делайте легкие упражнения. Стоит помнить, что беречь зрение сложнее, чем его потерять.

Физические нагрузки, отказ от курения, здоровый сон и уменьшение стресса помогут сохранить зрение. Возьмите за правило физическую активность, чаще выходите на улицу, дышите свежим воздухом, делайте легкие упражнения. Стоит помнить, что беречь зрение сложнее, чем его потерять. Дистанция от компьютера. Во время пользования устройство необходимо удерживать на расстоянии от глаз оптимально, если это будет от 45 до 60 см.

Какие продукты улучшают зрение

Полноценный рацион позволяет снизить риски ухудшения зрения. Особенно актуальным полноценное меню является для тех, у кого работа связана с нагрузкой на глаза. Среди основных продуктов стоит употреблять: