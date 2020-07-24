Эти способы помогут самостоятельно обнаружить самый распространенный вид рака

Как самостоятельно выявить рак и вовремя обратиться к врачу (фото: freepik)

Чтобы вовремя заметить признаки рака, важно обращать внимание на все изменения в вашем теле

Врачи рассказали, как в домашних условиях обнаружить самый распространенный вид онкологии среди женщин - рак груди. Осмотр проводить нужно регулярно - раз в месяц - особенно после 35-40 лет.

Отметим, что среди женщин самыми частыми видами онкологии являются: рак груди, шейки матки и кожи, а среди мужчин - рак легких, желудка и толстой кишки.

Маммологи и гинекологи советуют проводить самостоятельное обследование груди в первые пару дней после окончания менструации, сообщает 24 канал. Ведь именно в этот период молочные железы наименее чувствительны и не отечны.

Как правильно осмотреть грудь

Нужно встать перед зеркалом, вытянуть руки вдоль пояса и визуально проверить, одинаковы ли обе железы по размеру, форме, нет ли ассиметрии, которой не было раньше.

Далее осмотрите каждую грудь отдельно. Вас должны насторожить такие изменения:

поменялась форма, появилась асимметрия;

произошло втягивание сосков;

появились выделения из соска (а при их наличии, какой характер выделений);

возникли видимые неровности на поверхности железы.

Такой же осмотр стоит сделать уже с поднятыми руками.

Потом положите руки на пояс и попытайтесь напрячь и расслабить мышцы передней грудной стенки, осматривая молочные железы.

По очереди зажмите сосок правой и левой железы между большим и указательными пальцами.

Обратите внимание на то, появляются ли при этом какие-то выделения из соска. Если так, какой характер этих выделений: молочные, слизистые, кровянистые, гнойные.

Как осмотреть грудь дома (инфографика: hcmarbella.com)

Тщательная пальпация

Затем лягте на спину и "подушечками" 3-4 сведенных вместе пальцев по очереди прощупайте правую и левую железу. Правую железу - левой рукой, левую - правой.

Во время пальпации нужно захватить область от ключицы вверху до места прикрепления молочной железы к грудной стенке внизу и от середины грудной клетки спереди до подмышечной впадины сбоку. Чтобы не пропустить ни одного участка выберите определенную последовательность.

При таком обследовании вас должны насторожить такие изменения:

уплотнение или наоборот размягчение в молочной железе;

болезненность при надавливании;

любые другие перемены.

Эту же процедуру нужно повторить снова стоя.

Самостоятельный осмотр груди (видео: YouTube/Fortis Healthcare)

Когда нужно срочно к врачу

Немедленного обращения к специалистам требуют случаи, если:

одна грудь увеличилась, особенно в сочетании с покраснением и болезненностью;

контуры молочных желез изменились - втянутость или выпуклость;

изменилась кожа желез - покраснение, уплотнение;

несимметричное расположение сосков на обеих молочных железах, втяжение соска;

появились язвы в области соска и ареолы;

выделения из сосков любого цвета и характера, которые появляются при сжатии соска, либо обнаруживаются на бюстгальтере;

появились плотные округлые узелки в подмышечной области (увеличились лимфатические узлы).

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