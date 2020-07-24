Ці способи допоможуть самостійно виявити найпоширеніший вид раку

Як самостійно виявити рак і вчасно звернутися до лікаря (фото: freepik)

Щоб вчасно помітити ознаки раку, важливо звертати увагу на всі зміни у вашому тілі

Лікарі розповіли, як у домашніх умовах виявити найпоширеніший вид онкології серед жінок - рак грудей. Огляд потрібно проводити регулярно - раз на місяць - особливо після 35-40 років.

Відзначимо, що серед жінок найбільш частими видами онкології є: рак молочної залози, шийки матки і шкіри, а серед чоловіків - рак легенів, шлунка і товстої кишки.

Мамологи і гінекологи радять проводити самостійне обстеження грудей в перші пару днів після закінчення менструації, повідомляє 24 канал. Адже саме в цей період молочні залози найменш чутливі і не набряклі.

Як правильно оглянути груди

Треба встати перед дзеркалом, витягнути руки вздовж пояса і візуально перевірити, чи однакові обидві залози за розміром, формою, чи немає асиметрії, якої не було раніше.

Далі огляньте кожну залозу окремо. Вас повинні насторожити такі зміни:

змінилася форма, з'явилася асиметрія;

сталося втягування сосків;

з'явилися виділення з соска (а при їх наявності, який характер виділень);

виникли видимі нерівності на поверхні залози.

Такий же огляд варто зробити вже з піднятими руками.

Потім покладіть руки на пояс і спробуйте напружити і розслабити м'язи передньої грудної стінки, оглядаючи молочні залози.

По черзі затисніть сосок правої і лівої залози між великим і вказівними пальцями.

Зверніть увагу на те, чи з'являються при цьому якісь виділення з соска. Якщо так, який характер цих виділень: молочні, слизові, кров'янисті, гнійні.

Як оглянути груди вдома (інфографіка: hcmarbella.com)

Ретельна пальпація

Потім ляжте на спину і "подушечками" 3-4 зведених разом пальців по черзі промацайте праву і ліву залозу. Праву залозу - лівою рукою, ліву - правою.

Під час пальпації потрібно захопити область від ключиці вгорі до місця прикріплення молочної залози до грудної стінки внизу і від середини грудної клітки спереду до пахвової западини збоку. Щоб не пропустити жодної ділянки виберіть певну послідовність.

При такому обстеженні вас повинні насторожити такі зміни:

ущільнення або навпаки розм'якшення в молочній залозі;

болючість при натисканні;

будь-які інші зміни.

Цю процедуру треба повторити знову стоячи.

Самостійний огляд грудей (відео: YouTube/Fortis Healthcare)

Коли потрібно терміново до лікаря

Негайного звернення до фахівців вимагають випадки, якщо:

одна залоза збільшилася, особливо в поєднанні з почервонінням і хворобливістю;

контури молочних залоз змінилися - втягнення або опуклість;

змінилася шкіра залоз - почервоніння, ущільнення;

несиметричне розташування сосків на обох молочних залозах, втягнення соска;

з'явилися виразки в області соска і ареоли;

виділення із сосків будь-якого кольору і характеру, які з'являються при стисненні соска, або виявляються на бюстгальтері;

з'явилися щільні округлі вузлики в пахвовій області (збільшилися лімфатичні вузли).

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