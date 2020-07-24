Ці способи допоможуть самостійно виявити найпоширеніший вид раку

Щоб вчасно помітити ознаки раку, важливо звертати увагу на всі зміни у вашому тілі
Лікарі розповіли, як у домашніх умовах виявити найпоширеніший вид онкології серед жінок - рак грудей. Огляд потрібно проводити регулярно - раз на місяць - особливо після 35-40 років.
Відзначимо, що серед жінок найбільш частими видами онкології є: рак молочної залози, шийки матки і шкіри, а серед чоловіків - рак легенів, шлунка і товстої кишки.
Мамологи і гінекологи радять проводити самостійне обстеження грудей в перші пару днів після закінчення менструації, повідомляє 24 канал. Адже саме в цей період молочні залози найменш чутливі і не набряклі.
Треба встати перед дзеркалом, витягнути руки вздовж пояса і візуально перевірити, чи однакові обидві залози за розміром, формою, чи немає асиметрії, якої не було раніше.
Далі огляньте кожну залозу окремо. Вас повинні насторожити такі зміни:
Такий же огляд варто зробити вже з піднятими руками.
Потім покладіть руки на пояс і спробуйте напружити і розслабити м'язи передньої грудної стінки, оглядаючи молочні залози.
По черзі затисніть сосок правої і лівої залози між великим і вказівними пальцями.
Зверніть увагу на те, чи з'являються при цьому якісь виділення з соска. Якщо так, який характер цих виділень: молочні, слизові, кров'янисті, гнійні.
Як оглянути груди вдома (інфографіка: hcmarbella.com)
Потім ляжте на спину і "подушечками" 3-4 зведених разом пальців по черзі промацайте праву і ліву залозу. Праву залозу - лівою рукою, ліву - правою.
Під час пальпації потрібно захопити область від ключиці вгорі до місця прикріплення молочної залози до грудної стінки внизу і від середини грудної клітки спереду до пахвової западини збоку. Щоб не пропустити жодної ділянки виберіть певну послідовність.
При такому обстеженні вас повинні насторожити такі зміни:
Цю процедуру треба повторити знову стоячи.
Самостійний огляд грудей (відео: YouTube/Fortis Healthcare)
Негайного звернення до фахівців вимагають випадки, якщо:
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