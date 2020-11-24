ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Спортивные тренировки в маске полезны: врачи ошеломили заявлением

Вторник 24 ноября 2020 08:22
Спортивные тренировки в маске полезны: врачи ошеломили заявлением
Ученые сделали заявление о занятиях спортом в масках (Фото: freepik.com)
Автор: Styler

Исследователи утверждают, что маска совершенно не вредит человеку во время занятия спортом

Ученые заявили, что спортивные тренировки в защитной маске не только возможны, но и даже полезны для здоровья. Выяснилось, что они не только не ограничивают приток кислорода и не ухудшают работу легких, а на самом деле помогают не распространять любые вирусные заболевания во время занятия спортом.

Было проведено два исследования и оба показали, что использование маски во время тренировок действительно полезно. Об этом пишет издание Popmech.

Во время первого исследования ученые пригласили 16 добровольцев-мужчин, которые занимались тренировками на велотренажере. Всем участникам измерили давление, частоту сердечных сокращений и уровень сатурации кислорода. Тестирование проводили трижды – без маски, с обычной маской и с респиратором. Единственный показатель, который отличался – это после использования респиратора N95 – у некоторых добровольцев оказался повышенным уровень углекислого газа. Медики рекомендуют во время занятия спортом использовать обычные хирургические маски, а респираторы оставить для других случаев.

Во втором исследовании ученые проанализировали медицинские заключения и не нашли ни единого доказательства того, что функция легких может снижаться из-за использования масок во время тренировок. Она может давать неприятные ощущения и даже легкую одышку, но это лишь субъективные ощущения, которые не подтверждаются физиологическими показателями.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые обнаружили два новых коронавируса.

А также рассказывали о том, что врач дал ответ о том, можно ли принимать душ с повышенной температурой тела.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь исследованиеученыемаска

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь