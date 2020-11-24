Спортивні тренування в масці корисні: лікарі приголомшили заявою

Вчені зробили заяву про заняття спортом в масках (Фото: freepik.com)

Дослідники стверджують, що маска абсолютно не шкодить людині під час заняття спортом

Вчені заявили, що спортивні тренування в захисній масці не тільки можливі, а й навіть корисні для здоров'я. З'ясувалося, що вони не тільки не обмежують приплив кисню і не погіршують роботу легенів, а насправді допомагають не поширювати будь-які вірусні захворювання під час заняття спортом.

Було проведено два дослідження й обидва показали, що використання маски під час тренувань дійсно корисно. Про це пише видання Popmech.

Під час першого дослідження вчені запросили 16 добровольців-чоловіків, які займалися тренуваннями на велотренажері. Всім учасникам виміряли тиск, частоту серцевих скорочень і рівень сатурації кисню. Тестування проводили тричі – без маски, зі звичайною маскою і з респіратором. Єдиний показник, який відрізнявся – це після використання респіратора N95 – у деяких добровольців виявився підвищеним рівень вуглекислого газу. Медики рекомендують під час заняття спортом використовувати звичайні хірургічні маски, а респіратори залишити для інших випадків.

У другому дослідженні вчені проаналізували медичні висновки та не знайшли жодного доказу того, що функція легенів може знижуватися через використання масок під час тренувань. Вона може давати неприємні відчуття і навіть легку задишку, але це лише суб'єктивні відчуття, які не підтверджуються фізіологічними показниками.

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